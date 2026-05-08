김용일 서울시의원 “북가좌동 3-191 신통기획 후보지 선정”
수정 2026-05-08 17:55
입력 2026-05-08 17:55
세줄 요약
- 북가좌동 3-191번지 재개발 후보지 선정
- 노후 주택 밀집, 주민 추진 의지 반영
- 정비구역 지정 2년 단축, 사업 속도 기대
김용일 서울시의원(국민의힘·서대문구4)은 지난 6일 열린 ‘2026년 제2차 서울시 주택재개발사업 후보지 선정위원회’ 결과, 북가좌동 3-191번지 일대(77,001.2㎡)가 신속통합기획 재개발 후보지로 최종 선정됐다고 밝혔다.
이 두 지역은 노후 건축물과 반지하 주택이 밀집해 정비가 필요한 곳으로 주민들의 사업 추진 의지가 더해져 후보지 선정의 결실을 얻었으며 향후 정비사업을 통해 기반시설 확충 및 주거환경 개선의 효과가 클 것으로 기대된다.
선정된 이들 후보지에는 ‘서울시 신속통합기획 2.0’이 적용돼 통상 5년 이상 소요되던 정비구역 지정 기간이 2년으로 단축될 전망이다. 서대문구는 올해 하반기 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역에 착수해 사업 추진에 속도를 낸다는 계획이다.
이 구역은 후보지 선정과 허가구역 지정 절차를 동시에 추진해 투기 유입 가능성을 최소화하기 위해 2026년 5월 19일부터 2027년 8월 30일까지 토지거래허가구역으로 지정된다. 토지거래허가구역에서는 주거지역 6㎡, 상업·공업지역 15㎡를 초과하는 토지의 소유권·지상권 이전 또는 설정 계약을 체결할 경우 관할 구청장의 허가를 받아야 하며, 실거주·실경영 등 허가 목적에 맞게 이용해야 한다.
김 의원은 “북가좌2동의 낙후된 환경을 개선하기 위해 용역 조사 단계부터 주민들과 끊임없이 소통하며, 고민해 온 시간들이 이번 선정이라는 소중한 결실로 이어져 매우 기쁘다”고 밝혔다.
김지수 리포터
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