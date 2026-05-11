서울시의회 국민의힘, 정원오 서울시장 후보 공약 대리 발표 비판

세줄 요약 공약 대리 발표 논란, 후보 자질 비판

핵심 비전 직접 설명 못한 태도 지적

시민 알 권리 침해 중단과 책임 촉구

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서울시의회 국민의힘은 최근 불거진 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 공약 대리 발표 논란과 관련해, 후보자의 자질과 정책 진정성을 강력히 성토하는 논평을 발표했다. 국민의힘은 본인의 핵심 비전조차 직접 제시하지 못하는 정 후보의 무책임한 태도를 ‘민의를 기만하는 빈 수레 행보’로 규정했다. 이에 서울시의회 국민의힘은 시민의 알 권리를 침해하는 대리 발표 행태를 즉각 중단하고, 서울시 행정 수장으로서의 책임감 있는 자세를 보일 것을 엄중히 촉구했다.시간이 갈수록 드러나는 ‘빈 수레’ 정원오 후보지난 8일 정원오 후보가 용산 공약 발표 현장에서 모 교수가 대신해 공약 브리핑을 해 화제가 됐다.물론 정 후보가 대본에 쓰인 개괄적인 공약을 한 차례 읽기는 했지만, 용산 관련 공약의 핵심적인 부분은 다른 이가 대신 설명을 이어갔다.발표 직전 그는 초조한 듯한 표정으로 미리 해당 교수에게 다가가 “이거 이따가 직접 설명해 주실 거죠?”라고 확인을 받았고, 이후 교수가 대신 설명을 하자 캠프 관계자가 후보에게 “직접 설명하시는 모습도 있어야 합니다”라고 속삭였다.자신들도 이 모습이 꽤 신경이 쓰였던 것 같다. 하지만 이런 상황을 연출할 수밖에 없는 속사정이 훤히 보인다.한편 정 후보가 어느 유튜브 채널에 출연해 보인 모습도 화제다. 유튜버가 “‘정원오 후보가 서울시장 되면 뭐가 바뀌는데?’ 했을 때, 딱 한마디?”라고 질문하자, 정 후보는 순간 아무 대답을 하지 못했다. 재차 같은 질문을 하자 그제야 ‘시민의 세금이 아깝지 않은 정책을 쓰겠다’라고 답하자, 유튜버는 ‘아 그걸로는 제 친구 설득 못 합니다. 약간 좀 구체적으로 뭐 하나 들어가 줘야 되거든요’라고 말한다.보는 사람도 참 민망하고 난처하다. 준비되지 못한 후보라는 것을 후보 본인과 민주당도 잘 알고 있다. 갑작스럽게 이재명 대통령에게 호출되어 몸에 맞지 않는 옷을 입고 사람들 앞에 나서려니 자꾸 사달이 나는 것이다.시간이 갈수록 정 후보의 빈 수레가 더욱 요란스러운 소리를 내게 될 것이다. 오세훈 시장에 대한 네거티브로 어떻게든 빈 수레 소리를 가려보려 애쓰지만, 이미 너무 소리가 크다.준비되지 못한 사람이 서울시장이 된다면 그 피해는 고스란히 시민들이 입는다. 정 후보가 책임 있는 정치인으로 남으려면 우선 자신의 빈 수레부터 채워야 할 것이다.2026년 5월 11일 서울시의회 국민의힘 대변인 채수지류정임 리포터