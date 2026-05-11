서울시의회 국민의힘, 정원오 후보 향해 착착 공약의 허구성 질타

세줄 요약 서울시의회 국민의힘, 정원오 공약 전반 실효성 비판

‘착착’ 구호만 있고 실행 방안 없는 선심성 계획 지적

부동산·교통·용산·AI 허브 공약 허구성 문제 제기

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서울시의회 국민의힘은 최근 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 발표한 공약 전반에 대해 정책적 실효성과 진정성을 정밀하게 검토하고, 이에 대한 공식 논평을 발표했다. 국민의힘은 후보의 공약이 구체적인 실천 방안이 결여된 선심성 계획임을 지적하며, 서울시민의 미래를 담보로 한 무책임한 비전 제시에 대해 강력한 유감을 표명했다.11일 더불어민주당의 서울 공천자대회에 참석한 정원오 후보의 정견 발표 내용에 실소를 금할 수 없다.그는 자신의 부동산 재개발·재건축 관련 공약을 ‘착착개발’이라 하더니, 오늘 정견 발표 공약 소개는 모두 ‘착착’으로 귀결되었다. 부동산 착착, 교통도 착착, 유엔 AI 허브도 착착 해나가겠단다.그런데 문제는 실현 가능성이나 구체적인 방법이 빠진, 그저 말만 ‘착착’이라는 것이다. ‘칙칙폭폭’ 외친다고 기차가 움직이는 것이 아니듯, 구호만 ‘착착’을 외친다고 해서 일이 되는 것은 아니다.착착개발은 오세훈 시장의 전매특허 같은 신통기획을 그대로 베껴서 기간만 ‘10년’으로 광고하는 내용에 불과하다. 오죽하면 참여연대마저 ‘정 후보의 롤모델이 오세훈 시장이냐’라는 논평을 낼 정도다. 이미 정비사업 지연의 원인이 되는 행정절차는 오 시장이 신통기획으로 다 줄여놨다. 그러니 행정절차로 본인이 생색낼 ‘착착’은 없다.또한, 정 후보는‘서울 30분 통근 도시 정책으로 교통 문제도 착착 해결하겠다’라고 공언했다. 그런데 ‘어떻게 실현 가능성 있게 할지’에 대한 내용이 없다. 주문처럼 ‘착착’을 외친다고, 30분 만에 출퇴근이 되는 게 아니다.용산 공약은 또 어떤가. 기존 용산국제업무지구 내용과 크게 다를 바 없다. 기존 6만 호 주택을 10만 호로 하겠다며 숫자만 늘린 것이 핵심이다. 정부가 맺은 유엔AI허브를 용산에 갖다 붙였지만, 아직 협력의향서에 불과한 것이지 무슨 기관이나 기구가 당장에 서울로 들어온다는 내용이 아니다. 그런데 이 허브도 ‘착착’ 만들겠다는 허황한 주장을 하고 있다.알맹이가 없는 말일수록, 미사여구나 수식어가 붙는다. 모호한 주장일수록 구호를 넣는다. 그래서 ‘착착’은 참 공허하게 들린다.2026. 5. 11서울시의회 국민의힘 대변인 채수지류정임 리포터