서울시의회 국민의힘, 정원오 후보의 선심성 유기견 공약 강력 규탄

세줄 요약 정원오 후보 유기견·유기묘 25만원 공약 논란

서울시의회 국민의힘, 선심성 현금 살포 비판

시민 댓글서 악용·재유기 우려 확산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 국민의힘은 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 유기견 입양 지원금 25만원 지급 공약을 선심성 정책으로 규정하고 다음과 같이 논평했다.“정원오 후보의 선심성 유기견 공약에 시민들 뿔났다”더불어민주당 정원오 후보가 며칠 전 유기견이나 유기묘 입양에 25만원을 지급하겠다는 공약을 발표하자 시민들의 댓글 반응이 심상치 않다.서울시의 반려 인구가 크게 늘었기에 반려동물을 위한 정책이 당연히 필요하다. 유기견 문제를 해결하기 위한 정책을 고민하는 것도 중요하다. 그런데 문제는 그 방법이 현금 살포라는 점이다.정 후보의 유기견 공약 관련 뉴스에 달린 댓글은 대부분 ‘그 돈이 정원오 후보 돈이냐’, ‘사람부터 챙겨라’라는 내용이다. 한정된 세금을 정책의 효과성이나 우선순위에 대한 고려 없이 내 호주머니 돈 쓰듯 하는 것에 우려를 표현한 것이다.또한 댓글에는 이 공약이 유기견 입양 지원금만 챙기고 다시 버리는 사람들 때문에 오히려 더 끔찍한 결과를 낳을 것이라는 의견이 많았다. 입양 지원금이 책임감 있는 유기 동물 입양을 진작시키기보다 오히려 악용 사례와 유기 동물 양산이라는 반대의 결과를 가져올 수도 있다는 우려였다.이처럼 선심성 돈 풀기로 반려 인구의 환심을 사려던 시도가 오히려 비반려인과 반려인 모두에게 비난을 받는 쪽으로 결론이 난 것 같다.서울시장이 되려는 사람은 얄팍한 표 계산보다는 멀리 내다보는 안목으로 진정성 있는 정책을 내놓을 수 있어야 한다.2026. 5. 12서울시의회 국민의힘 대변인 채수지류정임 리포터