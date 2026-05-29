김기덕 서울시의원, 마포 성산2동서 정청래 대표와 원팀 동반 사전투표

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정청래, 유동균 구청장 후보, 김기덕·채우진 시의원 후보, 최은하 구의원 후보 함께해

정청래 “서울에서 꼭 이기고 싶다. 헌법 정신·주권재민 정신을 투표로 실현하는 날”

김기덕 “서울의 발전과 시민들의 나은 삶을 위해 꼭 사전투표에 적극 동참해달라”

이미지 확대 사전투표를 마치고 질의응답 모습 (사진왼쪽부터 채우진 서울시의원후보, 최은하 마포구의원후보, 정청래 대표, 유동균 마포구청장후보, 김기덕 서울시의원후보)

이미지 확대 사전투표를 마치고 나오는 정청래 대표와 김기덕 서울시의원 후보, 최은하 마포구의원 후보

세줄 요약 마포 민주당 원팀, 성산2동서 사전투표 완료

정청래·김기덕 등 후보들 첫날 일제히 참여

서울·마포 발전 위한 투표 참여 호소

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김기덕 서울시의회 의원(마포4)을 비롯한 더불어민주당 마포(을) 지역 정치인들이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전, 일제히 투표소를 찾아 소중한 주권을 행사했다.김 의원에 따르면 이날 오전 7시 40분 마포구 성산2동 주민센터 사전투표소에서 정청래 당대표를 비롯해 유동균 마포구청장 후보, 김기덕·채우진 시의원 후보, 최은하 구의원 후보 등 마포(을) ‘민주당 원팀’이 전원 집결해 사전투표를 마쳤다.같은 지역구를 기반으로 오랜 기간 정치적 동지로 호흡을 맞춰온 이들은 이른 아침 투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사하며 변함없는 연대와 원팀으로서의 결속을 과시했다.정 대표를 비롯한 참석자들은 투표를 마친 후 국민과 유권자들을 향해 적극적인 사전투표 참여를 호소했다.그는 “서울, 부산 어느 곳 하나 중요하지 않은 선거가 없다. 서울에서 꼭 이기고 싶다. 투표하면 이긴다”면서 “오늘은 헌법 정신과 주권재민 정신을 사전투표로 실현하는 날”이라며 투표를 독려했다.김 의원도 “서울의 발전과 시민들의 나은 삶을 위해 꼭 사전투표에 적극 동참해달라”며 “오늘과 내일 진행되는 사전투표에 적극 참여해 서울과 마포의 미래를 직접 결정해주시라”고 당부했다.한편, 제9회 전국동시지방선거의 사전투표는 5월 29일과 30일 이틀간 진행된다. 유권자들은 오전 6시부터 오후 6시까지 신분증을 지참하면 전국에 설치된 사전투표소 어디에서나 별도의 신고 없이 소중한 한 표를 행사할 수 있다.류정임 리포터