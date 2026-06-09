서울시의회 제22기 정책위원회, 6월 10일 제3차 전체회의 개최

청년주거·재난안전 분야 연구성과 발표 및 제22기 정책위원회 활동 마무리

김용일 정책위원장, 6월 8일 사전 점검회의 통해 연구발표·해단식 준비상황 점검

이미지 확대 사전 점검회의에서 발언중인 김용일 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 사전 점검회의. 서울시의회 제공

세줄 요약 제22기 정책위원회, 10일 전체회의로 마무리

청년안심주택·재난안전 연구성과 발표 예정

해단식 통해 활동 경과와 정책 제언 공유

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서울시의회 제22기 정책위원회가 오는 10일 한국프레스센터에서 제3차 전체회의를 개최하고 공식 활동을 마무리한다. 이날 행사에서는 그동안 위원회가 추진해 온 주요 연구성과를 공유하는 연구발표회가 진행되며, 이어 위원회의 성공적인 마무리를 기념하는 해단식이 함께 열릴 예정이다.또한 제22기 정책위원회는 2025년 11월 29일 시의원 17명과 각계 전문가 13명 등 총 30명으로 구성됐으며, 오는 6월 30일 임기를 마무리할 예정이다.이에 앞서 김용일 정책위원장은 지난 8일 정책위원회 담당 직원들과 사전 점검회의를 통해 연구발표 내용과 행사 진행계획, 해단식 운영방안 등을 종합적으로 검토했다.회의에서는 연구발표의 주요 내용과 진행 순서, 참석자 안내 및 행사 운영 계획 등을 확인하고, 제22기 정책위원회 활동을 마무리하는 해단식이 원활하게 진행될 수 있도록 세부 준비사항을 점검했다.이번 전체회의에서는 정책위원회 제2소위원회와 제3소위원회가 수행한 연구 결과를 발표할 예정이다.제2소위원회는 ‘청년안심주택 정책의 구조적 한계와 개선방향’을 주제로 청년 주거정책의 운영 현황을 분석하고, 주거 안정성 제고와 정책 지속가능성 확보를 위한 개선방향을 제시한다.제3소위원회는 ‘선진국의 재난안전 취약계층 보호정책과 시사점 연구’를 주제로 미국·일본·독일의 사례를 비교 분석하고, 재난 발생 시 고령자·장애인 등 안전취약계층 보호를 위한 정책적 시사점과 개선방안을 검토한다.연구발표 이후에는 제22기 정책위원회 해단식이 진행되며, 해단식은 위원회 활동 경과를 공유하고 위원 간 교류와 소통의 시간을 갖기 위해 마련된다. 지난 기간 동안 수행된 연구와 정책 논의 성과를 되돌아보고 향후 정책 발전 방향을 함께 모색하는 자리로 운영될 예정이다.그동안 정책위원회는 시의원과 각 분야 민간 전문가들이 참여해 서울시의 주요 정책 현안을 진단하고 실효성 있는 대안을 제시하는 자문 기구 역할을 수행해 왔다. 위원회는 이번 제3차 전체회의와 해단식을 끝으로 제22기 공식 활동을 모두 마무리하게 된다.김 위원장은 “이번 연구발표는 청년 주거와 재난안전 등 시민 생활과 밀접한 정책 분야에 대한 연구성과를 공유하는 자리”라며 “정책위원회가 축적한 다양한 정책 제언이 향후 서울시 정책 발전에 도움이 되기를 기대한다”고 밝혔다.류정임 리포터