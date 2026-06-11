‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 명일근린공원 파믹스가든 기후대응 매력가든 조성사업 준공 소식 전해

사업예산 7000만원 확보 결실… 계절마다 즐기는 도심 속 정원공간 탄생

“생활 속 정원도시 구현”… 제12대 의회에서도 녹지·공원 환경 개선 기대

이미지 확대 박춘선 서울시의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 파믹스가든 바람결 약초 정원. 강동구청 제공

이미지 확대 파믹스가든 바람결 약초 정원. 강동구청 제공

세줄 요약 명일근린공원 파믹스가든 기후대응 정원 준공

서울시 예산 7000만원 확보로 사업 추진

허브·약용식물 식재로 휴식·치유 공간 조성

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 박춘선 의원(강동3, 국민의힘)은 명일근린공원 파믹스가든 내 ‘기후대응 매력가든 조성사업’이 성공적으로 마무리됐다고 밝혔다. 박 의원은 이번 사업을 통해 지역 주민들이 사계절 내내 다채로운 꽃과 풍성한 녹음을 즐길 수 있는 도심 속 새로운 휴식 공간이 마련됐다고 전했다.또한 박 의원이 2026년도 서울시 예산 심의 과정에서 확보한 사업 예산 7000만원을 통해 추진됐으며, 기후변화에 대응하면서도 주민들에게 아름다운 경관과 휴식 공간을 제공하기 위해 마련됐다.이번 사업은 지난 4월 17일부터 29일까지 명일근린공원 파믹스가든(상일동 145-6 일대) 내 345㎡ 규모로 진행됐다. 주요 사업 내용으로는 기후 변화에 대응하는 동시에 주민들에게 심신 치유를 제공할 수 있는 ‘약초 정원’ 형태의 기후대응 매력가든이 조성됐다.사업을 통해 말채나무 등 관목류 90주와 배초향 등 초화류 29종 5051본이 식재됐다. 특히 다양한 허브와 약용식물을 활용한 정원 공간을 조성해 계절별로 변화하는 색감과 향기를 즐낼 수 있도록 했으며, 생태적 가치와 경관성을 동시에 높였다.새롭게 조성된 매력가든은 기존 파믹스가든과 연계되어 주민들이 자연 속에서 산책과 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 조성됐다. 특히 최근 기후변화로 도시 녹지의 중요성이 높아지는 가운데, 기후 적응력이 높은 식물들을 활용한 정원 조성은 도심 속 생태환경 개선에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.박 의원은 그동안 명일근린공원을 비롯한 지역 내 공원과 녹지 공간의 환경 개선을 위해 지속적으로 예산 확보와 사업 발굴에 힘써왔다. 이번 사업 역시 주민들이 일상 가까이에서 자연을 체감할 수 있는 공간을 확대하기 위해 추진된 생활밀착형 녹지 사업의 하나로 평가받고 있다.그는 “명일근린공원은 주민들이 가장 자주 찾는 생활권 공원 중 하나”라며 “이번 매력가든 조성으로 주민들이 계절의 변화를 느끼고 자연 속에서 휴식을 누릴 수 있는 공간이 마련되어 매우 뜻깊게 생각한다”고 소감을 전했다.이어 지난 6·3 지방선거에서 재선에 성공한 박 의원은 “서울시의원으로 활동할 수 있도록 책임을 주신 주민분들의 뜻을 되새기며, 앞으로도 주민 삶의 질을 높이는 공원·녹지 사업과 기후대응 사업을 적극 발굴하고 예산 확보에 힘써 강동구가 더욱 살기 좋은 녹색도시로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터