송도호 서울시의원 “14년 주민 숙원 ‘관악12번 마을버스’ 신설 결실”

행운동~청룡동 교통사각지대 해소… 오는 11월 운행 개시

고지대 어르신·학생 이동편의 개선, 주민 이동권 확대 기대

이미지 확대 송도호 서울시의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 관악12번 마을버스 신설 최종 승인

행운동·청룡동 14년 숙원 해결

고지대 교통불편·통학안전 개선

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 송도호 의원(더불어민주당, 관악12)은 행운동과 청룡동 일대 주민들의 숙원사업이었던 ‘관악12번 마을버스 노선 신설’이 최종 승인됐다고 밝혔다. 이번 노선 신설로 그간 대중교통 이용에 불편을 겪었던 지역 주민들의 이동 편의성이 크게 향상되고 대중교통 접근성 역시 대폭 개선될 전망이다.신설되는 ‘관악12번’ 마을버스는 관악파크푸르지오아파트에서 서원역을 연결하는 노선으로, 총 8대의 차량이 투입돼 약 9.5km 구간을 운행할 예정이다. 특히 주민들의 편리한 출퇴근길을 위해 혼잡 시간대에는 배차 간격을 약 6분으로 유지함으로써, 지역 주민들의 교통 편의를 극대화할 것으로 기대된다.행운동과 청룡동 일대는 까치산, 청룡산, 쑥고개 등 경사가 심한 고지대 주거지역이 많아 노인층과 교통약자의 이동 불편이 지속적으로 제기되어 왔다. 이에 지역 주민들은 2012년부터 마을버스 노선 신설을 지속적으로 요구해 왔으며, 이번 승인으로 14년 동안의 숙원이 결실을 맺게 됐다.특히 송 의원은 주민 의견 수렴과 관계기관 협의 과정에 적극 참여하며 노선 신설 필요성을 지속적으로 제기해 왔다. 또한 통학로 안전 문제를 우려하는 학교 측 의견을 반영해 어린이보호구역 개선, 보·차도 분리, 과속방지턱 보강, 방호울타리 설치 등 다양한 안전대책이 마련될 수 있도록 힘써왔다.실제로 사업 추진 과정에서 경사 구간 열선 설치, 어린이보호구역 미끄럼 방지 포장, 속도 제한 강화, 통학로 환경 개선 등 안전시설 정비가 함께 추진되면서 주민과 학교 측 우려를 상당 부분 해소했다.송 의원은 “행운동과 청룡동 주민들께서 오랫동안 기다려온 마을버스 신설이 최종 승인되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “시의원으로서 마지막까지 주민들의 불편을 해결하고 지역 발전에 기여하겠다는 약속을 지킬 수 있어 보람을 느낀다”고 밝혔다.한편, 이번 노선 신설은 송 의원이 서울시의회 교통위원으로서 지역 교통 현안 해결을 위해 공들여온 대표적 성과로 꼽힌다. 관악12번 마을버스는 오는 11월 30일 첫 운행을 목표로 막바지 개통 준비에 박차를 가하고 있다.류정임 리포터