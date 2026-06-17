구미경 서울시의원, 제11대 마지막 상임위서 서울영화센터 전기공사 예비비 지출 원인 지적

공사 지연에 따른 시민 세금 부담 재발 방지 촉구

“시민 위해 함께 뛰어준 공직자 여러분께 진심으로 감사”

이미지 확대 서울시의회 기획경제위원회 상임위원회장서 서울시 대상 질의 중인 구미경 시의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울영화센터 전기공사 예비비 지출 문제 지적

공사 지연 책임 규명과 재발 방지 대책 촉구

임기 종료 앞두고 서울시 공직자들에 감사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기획경제위원회 구미경 의원(국민의힘·성동2)은 제11대 서울시의회 마지막 상임위원회 회의에 참석해 ‘서울영화센터 건립 전기공사’와 관련한 예비비 지출 관리의 문제점을 조목조목 지적했다. 아울러 구 의원은 지난 4년간 서울시정 발전을 위해 의정 활동에 적극 협력해 준 서울시 공직자들을 향해 깊은 감사의 소회를 전했다.또한 구 의원은 경제실을 대상으로 공사 기간 지연에 따른 간접공사비 청구 소송에서 서울시가 일부 패소해 예비비 1억 2200만원이 지급된 ‘서울영화센터 건립 전기공사’ 사업을 지적했다.그는 “공사 지연으로 자재비와 인건비 등이 상승했고, 이에 따른 추가 비용 부담이 결국 시민 세금으로 이어졌다”고 지적하며 “공기 연장의 원인을 면밀히 분석하고 책임 소재를 명확히 해, 유사 사례가 반복되지 않도록 철저한 재발 방지 대책을 마련해야 한다”고 서울시 경제실에 당부했다.이어 임기 종료를 앞두고 지난 4년간 함께해 온 서울시 공직자들에게 감사의 뜻을 전했다.구 의원은 “지난 4년은 서울시민의 삶을 더 나은 방향으로 바꾸기 위해 치열하게 고민하고 달려온 시간이었다”라며 “시민을 위한 정책을 묵묵히 함께 추진해 준 서울시 공무원 여러분의 노고와 헌신에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.한편, 구 의원은 지난 2022년 제10대 서울시의회 의원으로 선출돼 성동구 왕십리도선동, 왕십리2동, 행당1·2동 지역구를 대표하며 4년간 의정활동을 수행했다.류정임 리포터