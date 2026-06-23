황철규 서울시의원, 용답2구역 재개발 추진 간담회 개최

용답2구역 재개발 추진위원회 의견 청취 및 원활한 사업 추진 위한 지원방안 모색

“서울시·성동구와 협의해 재개발 사업 차질 없도록 적극 지원할 것”

이미지 확대 지난 22일 서울시의회에서 용답2구역 재개발 추진위원회와 간담회를 갖은 황철규 의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 22일 서울시의회에서 용답2구역 재개발 추진위원회와 간담회를 갖은 황철규 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 용답2구역 재개발 추진 간담회 개최

교통 현안·행정 절차·정비계획 점검

서울시·성동구 지원 방안 논의

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서울시의회 황철규 의원(국민의힘, 성동4)은 지난 22일 서울시의회에서 용답2구역 재개발 추진위원회와 간담회를 갖고 신속통합기획 주택재개발사업 추진 현황과 주요 현안을 점검했다.간담회에는 용답2구역 재개발 추진위원회 관계자를 비롯해 성동구의회 엄경석·박함윗·정교진·이재혁 의원 당선자(국민의힘)가 대거 참석했다. 참석자들은 용답2구역 재개발 사업의 현 추진 상황과 향후 행정 절차를 점검하는 한편, 사업성 확보 및 주민 편의 증진을 골자로 한 정비계획 수립 방향에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.또한 후보지 선정 심사 과정에서 조건부 사유로 제시된 교통 분야 현안을 중심으로 사업 추진 경과를 점검하고, 향후 원활한 사업 추진을 위한 성동구 및 서울시의 지원 방안을 논의했다.추진위원장은 용답동 일대의 낙후된 주거환경을 개선하기 위해 재개발 사업의 조속한 추진이 시급함을 피력하며, 서울시 차원의 전향적이고 적극적인 행정 지원을 강력히 요청했다. 아울러 향후 사업 과정에서 걸림돌이 될 수 있는 각종 규제와 절차적 애로사항을 언급하고, 이에 대한 실질적인 제도 개선의 필요성을 역설했다.특히 향후 정비계획 수립 및 사업 추진 과정에서 교통 문제로 인해 사업이 지연되지 않도록 서울시와 성동구, 추진위원회가 긴밀히 협력할 필요성이 강조됐다.황 의원은 “용답1·2구역은 성동구 동부권 주거환경 개선을 위해 반드시 추진되어야 할 사업”이라며 “최근 심의 과정에서 제기된 교통 관련 사항에 대해 주민들의 우려가 큰 만큼 성동구와 서울시 관계부서에 주민 의견을 적극 전달하고, 향후 정비계획 수립과 각종 심의 과정이 차질 없이 진행될 수 있도록 꼼꼼히 살펴보겠다”고 밝혔다.이어 그는 “용답 1·2구역 재개발 사업 추진 과정에서 발생하는 행정적·제도적 애로사항을 지속적으로 점검하고, 주민들이 오랜 기간 기다려 온 재개발 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 서울시의회 차원에서도 적극 지원하겠다”고 강조했다.류정임 리포터