임춘대 서울시의회 기획경제위원장, 서울시 곤충산업 발전 공로로 감사패 받아

“곤충산업이 미래 성장산업으로 도약할 수 있도록 적극 지원할 것”

이미지 확대 김태완 서울시곤충산업연구회 회장(왼쪽)으로부터 감사패를 받는 임춘대 기획경제위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 기념촬영하는 김태완 서울시곤충산업연구회 회장(왼쪽)과 임춘대 기획경제위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 임춘대 위원장, 곤충산업 공로 감사패 수상

서울시곤충산업연구회, 지속 지원에 감사 표명

서울시의회, 미래 성장산업 육성 의지 강조

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서울시의회 기획경제위원회 임춘대 위원장(송파3, 국민의힘)은 지난 23일 기획경제위원회 간담회장에서 서울시곤충산업연구회로부터 감사패를 받았다.이번 감사패는 미래 신성장 동력으로 주목받는 곤충산업에 대한 지속적인 관심과 지원을 통해, 서울시 곤충산업의 저변 확대와 생태계 활성화에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.서울시곤충산업연구회 김태완 회장은 “임 위원장이 평소 곤충산업의 가치와 성장 가능성에 깊은 관심을 가지고 산업 발전을 위해 노력해 온 데 대한 감사의 뜻을 담아 회원들의 마음을 모아 감사패를 전달하게 됐다”고 밝혔다.감사패는 당초 지난 12일 ‘제10회 대한민국 곤충경진대회’ 개막식에서 수여될 예정이었으나, 임 위원장의 개인 일정으로 참석이 어려워짐에 따라 연구회가 직접 서울시의회를 방문해 전달하는 방식으로 진행됐다.올해로 10회를 맞이한 ‘대한민국 곤충경진대회’는 지난 12일부터 14일까지 사흘간 SETEC 제3전시실에서 열렸다. 서울시와 농촌진흥청 국립농업과학원이 공동 주최하고 농림축산식품부, (사)한국곤충산업중앙회, 서울시곤충산업연구회가 후원하는 국내 대표 곤충산업 행사다.임 위원장은 “지난 10년간 대한민국 곤충경진대회는 곤충의 생태적 가치와 산업적 가능성을 널리 알리며 곤충산업 발전의 기반을 다지는 데 큰 역할을 해왔다”며 “서울시의회도 곤충산업이 미래 성장산업으로 더욱 발전할 수 있도록 제도적·정책적 지원에 더욱 힘쓰겠다”고 강조했다.류정임 리포터