임규호 서울시의원 “면목선 도시철도, 빠르면 내년 착공 가능할 듯”

면목선, 2024년 서울에서 유일하게 예타통과

GTX-B노선 작년 착공시작, 5년안에 완공목표! 상봉역-서울역·용산역 10분대

“서울 동북권 교통네트워크 확보 통해 도시경쟁력 확보할 것”

이미지 확대 임규호 서울시의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 면목선 도시철도, KDI 예타 통과 발표

청량리역~신내역 9.05km 노선 연결

이르면 내년 착공, 동북권 기대 확대

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임규호 서울시의원(중랑2, 더불어민주당)은 “2024년 서울에서 유일하게 기획재정부 KDI 예비타당성조사를 통과한 면목선 도시철도가 이르면 내년 착공 가능할 것”이라고 밝혔다.면목선 도시철도는 지난 20년간 서울 동북권 주민들이 애타게 기다려온 대표적인 숙원사업이다. 이번 사업은 단순한 교통 인프라 확충의 의미를 넘어, 상대적으로 소외됐던 중랑구와 동대문구 지역의 발전 잠재력을 끌어올리는 핵심 기반이 될 것으로 기대를 모으고 있다.면목선 도시철도는 동대문구 청량리역을 기점으로 전농동, 장안동을 거쳐 중랑구 면목동, 망우동, 중랑구청, 신내역까지 총 9.05km 구간을 연결하는 노선이다. 총사업비 1조 3000억원이 투입되는 대규모 국책사업으로, 노선이 완공되면 해당 구간 이동 시간이 기존 최대 40분에서 15분대로 대폭 단축돼 동북권 교통 편의가 획기적으로 개선될 전망이다.임 의원은 “서영교 국회의원과 함께 일궈온 큰 성과”라고 강조하면서 “지역주민의 삶의 질을 크게 향상하고, 서울 동북권 주택개발 및 지역경제 활성화의 기조가 될 것”이라고 역설했다.한편 중랑구는 면목선과 함께 GTX-B 노선이 추진 중이다. 지난해 착공한 GTX 노선은 약 5년 후 완공을 목표로 하고 있다. 중랑구 상봉역에서 서울 도심 한복판인 서울역-용산역까지 10분대, 여의도까지 15분대로 기존 지하철 대비 30~40분 절약 효과가 기대돼 찬사를 받고 있다.임 의원은 “서울시의회 교통위원회와 도시계획위원회에서 쌓은 성과로 서울 동북권 2개 철도교통 네트워크를 추가적으로 구축하여 중랑구를 서울의 끝이 아닌 서울의 관문으로 도약시킬 것”이라고 밝혔다.류정임 리포터