김영옥 서울시의회 보건복지위원장, ‘6·25전쟁 제76주년 서울시 기념식’ 참석

“참전용사의 희생과 헌신, 기억과 감사로 이어가야”

이미지 확대 지난 23일 열린 ‘6·25전쟁 제76주년 서울시 기념식’에 참석한 김영옥 위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 광화문광장 기념식 참석, 참전유공자 예우

자유와 평화, 참전용사 희생의 결실 강조

서울시의회, 보훈가족 지원 의지 표명

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김영옥 서울시의회 보건복지위원장(국민의힘, 광진3)은 지난 23일 광화문광장 감사의 정원에서 열린 ‘6·25전쟁 제76주년 서울시 기념식’에 참석해 참전유공자와 유가족에게 감사와 존경의 뜻을 전했다.‘76년 전 함께 지켜낸 자유, 함께 기억하는 우리’라는 주제로 열린 이날 기념식에는 참전유공자와 유가족, 보훈단체 회원, 청년, 외국인 유학생 등 500여 명이 자리를 함께했다. 행사는 국민의례와 기념공연에 이어, 23개 참전국 국기 게양 및 ‘감사의 빛 23’ 조형물 점등 세리머니 순으로 엄숙하게 진행됐다.김 위원장은 축사를 통해 “오늘날 우리가 누리는 자유와 평화, 일상의 행복은 결코 당연한 것이 아니다”라며 “이는 조국을 위해 목숨을 바친 참전용사들의 숭고한 희생과 용기가 있었기에 가능했던 소중한 결실”이라고 강조했다.이어 “광화문광장의 감사의 정원은 대한민국을 지켜낸 참전용사와 참전국의 헌신을 기억하고 감사하는 공간”이라며 “감사는 기억에서 시작되는 만큼, 자유와 평화의 가치를 잊지 않고 기억하는 것이 보훈의 첫걸음”이라고 밝혔다.그는 “참전용사 여러분의 숭고한 정신이 세대를 넘어 이어질 수 있도록 우리 사회 모두가 함께 기억하고 실천해야 한다”며 “서울시의회 보건복지위원회도 국가를 위해 헌신하신 분들이 존중받고 예우받는 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.끝으로 김 위원장은 “국가를 위해 헌신하신 분들께 최고의 예우를 다하는 품격 있는 서울을 만들어 가겠다”라며 “국가유공자와 보훈가족 여러분이 긍지와 자부심을 느끼실 수 있도록 서울시의회 차원에서도 세심한 관심과 실질적인 지원 방안을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.류정임 리포터