구미경 서울시의원, 왕십리도선동 주민자치회로부터 감사장 받아

“주민분들이 전해주신 따뜻한 마음, 평생 간직하겠습니다”

이미지 확대 왕십리도선동 주민자치회로부터 감사장을 받은 구미경 의원(오른쪽). 서울시의회 제공

세줄 요약 왕십리도선동 주민자치회, 구미경 의원 감사장 수여

주민 밀착형 의정활동과 지역 소통 공로 평가

임기 종료 앞두고 주민 감사와 응원 전달

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서울시의회 기획경제위원회 구미경 의원(국민의힘, 성동2)은 지난 8일 성동구 왕십리도선동 주민자치회로부터 그간의 헌신적인 의정활동과 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사장을 받았다.왕십리도선동 주민자치회는 해당 구의원이 재임 기간 주민 밀착형 의정활동을 펼치며 지역 현안을 함께 고민해 온 점에 깊은 감사를 표했다. 특히 주민들의 목소리에 귀 기울이며 지역 발전과 복리 증진을 위해 헌신했을 뿐만 아니라, 주민자치회 활동에도 각별한 관심과 애정을 쏟아준 것에 대한 감사의 마음을 담아 이번 감사장을 마련했다고 밝혔다.이번 감사장은 오는 30일 임기 만료를 앞두고 지역 주민들이 직접 마련한 뜻깊은 선물이다. 특히 지난 4년간 주민과 소통하며 지역 발전을 위해 함께 동행해 온 시간에 대한 고마움과 진심 어린 응원이 담겨 그 의미를 더했다.주민자치회 관계자는 “구 의원은 언제나 밝은 미소와 따뜻한 마음으로 주민들과 함께해 주셨으며, 누구보다 열정적으로 지역 곳곳을 찾아다니며 주민들의 어려움을 함께 고민해 주셨다”며 “주민 행복과 지역 발전을 위해 헌신해 주신 그동안의 노고에 깊이 감사드리며, 앞으로의 새로운 여정에도 행복과 웃음이 함께하시길 진심으로 응원한다”고 전했다.구 의원은 지난 4년간 서울시 행정과 재정을 면밀히 감시하는 동시에, 성동구의 지역 특성에 맞춘 생활밀착형 의정활동에 집중해왔다. 특히 민원 현장을 직접 찾아 주민들과 소통하는 등 적극적인 현장 중심의 행보로 지역 사회의 두터운 신뢰를 쌓아왔다는 평이다.구 의원은 “제11대 임기 마지막을 앞두고 왕십리도선동 주민 여러분께서 직접 전해주신 뜻깊은 감사장을 받게 되어 감격스럽고 가슴이 뭉클하다”며 “큰 사랑과 응원을 보내주시고 늘 든든한 버팀목이 되어주신 주민 여러분께 진심으로 감사드린다”고 소회를 밝혔다.이어 “비록 제11대 시의원으로서의 공식적인 역할은 6월 말로 마무리되지만, 주민 여러분께서 보내주신 따뜻한 마음과 성원은 앞으로의 삶 속에서도 큰 힘이 될 것”이라며 “새로운 여정 속에서도 서울시와 성동구, 그리고 왕십리도선동의 발전을 늘 응원하는 시민의 한 person으로서 언제나 주민 여러분 곁에 함께하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터