김규남 서울시의원, 퇴임식 대신 지역구 돌며 주민들에게 임기 종료 인사

이미지 확대 지역에서 임기종료 인사 중인 김규남 시의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김규남 서울시의원(국민의힘, 송파1)이 임기 마지막 날인 30일, 공식 퇴임식 대신 지역구를 순회하며 주민들에게 직접 감사의 뜻을 전하는 것으로 의정활동을 마무리했다.김 의원은 오전부터 지역구 곳곳에서 ‘임기 종료 인사드립니다. 과분한 성원 감사했습니다’라는 문구가 적힌 피켓을 들고 거리에 나섰다. 이는 관례적인 실내 퇴임식 대신, 그동안 자신을 지지해 준 지역 주민들에게 직접 예우를 갖추고 인사를 전하겠다는 취지에서 진행됐다.현장에서 김 의원은 “의정활동을 무사히 마칠 수 있었던 것은 주민들의 따뜻한 응원과 믿음 덕분이었다”라며 “임기는 마감되지만 주민들에게 받은 성원을 잊지 않고 앞으로 더욱 성숙한 모습으로 보답하겠다”고 소회를 밝혔다. 이어 “의정활동 중 세심하게 챙기지 못한 부분이 있다면 양해를 구하며, 송파 주민들의 앞날을 늘 응원하겠다”고 덧붙였다.한전 엔지니어 출신인 김 의원은 제11대 서울시의회에 27세의 나이로 입성하며 ‘최연소 서울시의원’으로 주목받았다. 임기 동안 잠실 지역의 교육 환경 개선과 풍납토성 문화유산 보존 관련 복합 규제 완화를 이끌어내는 등 지역 내 해묵은 과제와 취약 계층의 고충을 해결하는 현장 중심의 의정활동을 펼쳐왔다.김태이 리포터