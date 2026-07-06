임규호 서울시의원, ‘중랑 면목패션특구’ 재도약 시동… 도시재생 본격화
수정 2026-07-06 14:16
입력 2026-07-06 14:16
2019년 선정 후 난항 겪던 사업, 임규호 의원 예산 확보로 물꼬 터
2025년 5월 착수 용역, 연말 마무리 예정… ‘지속가능허브·특화가로·면목천로’ 등 구상
GTX-B 등 지역 호재와 연계해 “상봉 먹자골목 아우르는 지역 활성화 거점 만들 것”
임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)이 멈춰 섰던 ‘중랑 면목패션특구 도시재생활성화사업’의 정상화와 활성화를 위해 발 벗고 나섰다.
지난 2019년 면목패션특구 도시재생활성화지역 지정 이후 사업 보류 등으로 난항을 겪어온 면목동 일대 개발에 다시 속도가 붙을 전망이다. 임 의원은 지역 봉제업 자원을 활용한 도시 제조업 지원과 주거 환경 개선이 시급하다고 판단, 2025년 관련 용역 예산을 직접 확보하며 멈춰 섰던 사업 재추진의 발판을 마련했다.
올해 말 최종 완료를 목표로 하는 ‘면목 도시재생활성화사업 용역’은 지난 5월 본격적인 착수에 들어갔다. 이번 용역을 통해 구체화될 주요 핵심 과제로는 ▲면목패션봉제 지속가능허브 조성 ▲면목 특화가로 조성 ▲면목천로 조성 등이 대표적이다.
임 의원은 지난 6월 30일 담당 부서와 간담회를 갖고 용역 추진 현황을 면밀히 점검했다. 특히 그는 계획안에 대해 “단순한 환경 개선을 넘어 지역 경제의 실질적인 체질을 개선해야 한다”고 강조하며, 상봉 먹자골목 등 인근 상권과 연계해 지역 활성화 효과를 극대화할 수 있는 구체적인 방안을 제언했다.
이어 “GTX-B 노선 착공 등 면목동 일대에 대형 호재가 이어지고 있는 만큼, 지금이 지역 발전을 위한 골든타임”이라며 “면목패션특구가 지역 명소로 거듭나 인구가 유입되고, 활력이 넘치는 도시로 탈바꿈할 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 의지를 밝혔다.
한편, 임 의원은 이번 용역 결과가 나오는 대로 지역 주민들의 의견을 수렴해 본 사업을 신속하고 차질 없이 추진하겠다는 방침이다.
류정임 리포터
세줄 요약
- 면목패션특구 도시재생활성화사업 정상화 추진
- 2025년 용역 예산 확보로 재추진 기반 마련
- 봉제산업 지원·주거 개선·상권 연계 강조
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