서울시의회 더불어민주당·국민의힘, 전반기 원구성 합의

상호 존중과 협치의 정신으로 시민을 위한 의정활동 약속

이미지 확대 더불어민주당 이상훈 대표의원(왼쪽)과 국민의힘 김길영 대표의원이 전반기 원구성 합의안에 서명하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 더불어민주당 이상훈 대표의원(왼쪽)과 국민의힘 김길영 대표의원. 서울시의회 제공

여야 합의에 따라 서울시의회 상임위원장단 배분이 완료됐다. 제1교섭단체인 더불어민주당은 의회 운영 전반을 총괄하는 운영위원회를 필두로 행정자치·기획경제·보건복지·도시안전건설·주택공간·교통·교육위원회 등 총 8개 상임위원장직을 확보했다. 제2교섭단체인 국민의힘은 환경수자원·문화체육관광·도시계획균형위원회 등 3개 상임위원장을 맡아 이끌어갈 예정이다.





또한 예산결산특별위원회 위원장도 11대 서울시의회 선례를 존중하여 더불어민주당이 1, 3, 4기 위원장을, 국민의힘이 2기 위원장을 맡기로 했다.

이미지 확대 기념촬영하는 더불어민주당 이상훈 대표의원(왼쪽)과 국민의힘 김길영 대표의원. 서울시의회 제공

양 당은 이번 원구성 합의를 기점으로 소모적인 갈등과 대립을 지양하고, 시민의 삶을 최우선으로 챙기는 민생 중심의 의정활동을 전개하기로 했다. 특히 시정에 대한 철저한 견제와 감시라는 지방의회 본연의 역할에 집중하는 한편, 상생과 협치 모델을 구축해 서울시의회의 발전과 성숙한 지방자치 구현에 앞장서겠다는 구상이다.

양 당 대표의원은 “상호 존중과 협치의 정신으로 원만한 합의를 이루었다”며 “앞으로 서울의 발전과 시민의 행복을 위해 의정 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

세줄 요약 서울시의회 여야, 전반기 원구성 합의

상임위원장단 배분과 예결위 구성 완료

민생 중심 협치와 견제 강화 방침

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서울시의회 더불어민주당(대표의원 이상훈)과 국민의힘(대표의원 김길영)은 9일 12대 서울시의회 전반기 원구성에 합의했다.류정임 리포터