이영실 서울시의원, 중화중학교 학교폭력 예방 교문맞이 캠페인 참여

안전한 학교는 지역사회가 함께 만들 때 완성

이미지 확대 지난 9일 열린 ‘폭력 없는 안전한 학교를 위한 교문맞이 캠페인’에 참여한 이영실 의원(오른쪽에서 세 번째). 서울시의회 제공

서울시의회 환경수자원위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)이 지난 9일 오전 중화중학교 정문에서 전개된 ‘폭력 없는 안전한 학교를 위한 교문맞이 캠페인’에 동참했다.





이날 이 의원은 등교하는 학생들에게 따뜻한 격려의 인사를 건네며, 안전한 교육 환경 조성을 위한 지역사회의 적극적인 관심과 긴밀한 협력을 당부했다.

이번 캠페인은 등굣길 학생들을 대상으로 학교폭력 예방의 중요성을 일깨우고 안전한 교육 환경을 조성하고자 기획됐다. 특히 면목3·8동 청소년선도위원회와 중화중학교 학부모회, 중랑경찰서 등 지역 사회 유관 기관 및 단체가 대거 동참해 민·관 협력의 모범적인 사례를 보여줬다.

이날 참석자들은 학생들에게 학교폭력 예방 홍보물을 나누어주며 건강하고 안전한 학교생활을 격려했고, 폭력 없는 교육환경을 만들기 위해 함께 노력할 것을 다짐했다.

이미지 확대 지난 9일 열린 ‘폭력 없는 안전한 학교를 위한 교문맞이 캠페인’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 중화중학교 교문맞이 캠페인 참여

학교폭력 예방과 안전한 등굣길 강조

지역사회·학교·경찰 협력 당부

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이 의원은 학생들과 인사를 나누며 “학교폭력은 학교만의 문제가 아니라 우리 사회 모두가 함께 해결해야 할 과제”라며 “아이들이 안심하고 학교에 다닐 수 있는 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다”고 밝혔다.이어 “학생들이 서로를 존중하고 배려하는 문화가 학교 안에 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 학교와 경찰, 주민, 지역사회가 지속적으로 협력해야 한다”면서 “서울시의원으로서 아이들이 안전하게 배우고 성장할 수 있는 교육환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.류정임 리포터