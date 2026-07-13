임만균 서울시의회 의장, 필리핀 서 민도로주(州) 하원의원 대표단 만나 지방의회 교류협력 확대 논의

지난 10일 필리핀 서 민도로주 대표단 접견, 도시정책 공유·협력 기반 다져

“한-필리핀 교류 폭 넓히는 계기되길…실질적인 협력 방안 모색할 것”

이미지 확대 임만균 서울시의회 의장이 10일(금) 필리핀 서 민도로주 대표단과 면담하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 임만균 서울시의회 의장이 10일(금) 필리핀 서 민도로주 대표단과 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시의회 제공

이번 방문은 서울시의회의 선진 의정 운영 및 도시정책 우수사례를 공유하고, 양 지역 간 상생 발전과 협력 기반을 공고히 하기 위해 추진됐다. 이날 대표단은 임만균 의장을 예방해 환담을 나눈 후, 서울갤러리로 이동해 서울시의회의 역사와 주요 의정 성과를 살펴보는 시간을 가졌다.

임 의장은 “한국과 필리핀은 오랜 기간동안 지방정부․의회를 비롯한 여러 분야에서 긴밀한 교류를 이어왔다”며 “오늘 만남이 양국 지방의회 간 정책교류와 협력의 폭을 더욱 넓히는 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.

이미지 확대 임만균 서울시의회 의장이 10일(금) 필리핀 서 민도로주 레오디 오디 F. 타리엘라 하원의원(왼쪽)과 기념품을 교환하고 있다. 서울시의회 제공

이어 타리엘라 의원이 “시민의 삶의 질을 높이기 위해 타리엘라 의원이 추진 중인 지역 의료서비스 확충과 기반 시설 개선, 지역경제 활성화 등의 의정 방향에 적극 공감한다”고 말했다.

타리엘라 의원은 “서울이 국제적으로 인정받고 있는 스마트도시, 대중교통, 기후환경, 전자정부 등 도시정책 분야 행정 및 의정 경험을 공유하고 협력한다면 앞으로 양 지역 발전에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 전했다.

이미지 확대 필리핀 서 민도로주 대표단이 임만균 서울시의회 의장과의 면담 후 본회의장을 참관하고 있다. 서울시의회 제공

한편, 서울시의회는 지난 2024년 한·필리핀 수교 75주년을 기점으로 필리핀 지방정부 및 의회와의 교류를 한층 강화해 왔다. 대표적으로 2024년 2월 케손시티 시의회 대표단에 이어 같은 해 8월 퀴리노주 주지사 대표단을 잇달아 접견하는 등 실질적인 협력 관계를 꾸준히 확대하고 있다.

세줄 요약 임만균 의장, 필리핀 서민도로주 대표단 접견

서울시의회 의정·도시정책 우수사례 공유

통합돌봄·교육·계절근로자 협력 논의

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서울시의회 임만균 의장은 지난 10일 오후 4시 레오디 오디 F. 타리엘라(Leody Odie F. Tarriela) 필리핀 서(西) 민도로주(Occidental Mindoro) 하원의원과 대표단을 접견하고, 양 지역 간 정책교류 및 우호협력 확대 방안을 논의했다.이날 면담에서는 양측은 통합돌봄, 교육 및 장학 협력, 계절근로자 분야 협력, 교류협력 창구 마련 등 상호 관심 분야에 대한 의견을 교환했으며 앞으로도 실질적인 협력 방안을 계속 모색해 나가기로 했다.류정임 리포터