박승진 서울시의원, 중랑구 교통 현안 해결 위한 서울시·중랑구 합동 간담회 개최

서울시 교통실·중랑구청과 6호선 연장·GTX-E 신내역 정차·면목선 조기 착공 등 집중 논의

“서울시·중랑구와 긴밀히 협력해 중랑구 교통환경 획기적 개선할 것”

이미지 확대 지난 13일 서울시 교통실과 중랑구청 간 합동 정책간담회에 참석한 박승진 의원(가운데). 서울시의회 제공





이어 신내차량기지 일대 통합개발과 관련해 올해 착수 예정인 기본구상 용역에 지역 의견이 적극 반영될 수 있도록 시의원과 중랑구가 동참하는 협의체 구성을 제안했다. 아울러 신내역을 넘어 망우역 일대까지 아우르는 서울 동북권의 새로운 성장거점을 조성하기 위해 서울시와 긴밀히 협력해 나가기로 뜻을 모았다.

면목선 도시철도 사업에 대해서는 지난해 예비타당성조사를 통과한 만큼 기본계획 수립과 기본 및 실시설계를 신속히 추진하여 조기 착공이 이루어질 수 있도록 서울시의 적극적인 추진을 요청했다.

아울러 이번 논의에서는 먹골역 1번 출구 에스컬레이터 설치 사업도 핵심 안건으로 다뤄졌다. 박 의원은 “교통약자를 비롯한 지역 주민들의 이동 편의를 높이기 위해 서울시의 신속한 투자심사와 예산 지원이 절실하다”며 시의 적극적인 협조를 당부했다. 먹골역 에스컬레이터 설치는 주민들의 오랜 숙원사업으로, 박 의원은 그간 예산 확보와 사업 정상 추진을 위해 지속적인 노력을 기울여왔다.

박 의원은 “중랑구은 서울 동북권의 관문이자 성장 잠재력이 매우 큰 지역이지만, 교통 인프라 확충이 무엇보다 중요한 과제”라며 “이번 간담회를 통해 서울시와 중랑구가 주요 교통 현안을 함께 공유하고 해결 방안을 논의한 만큼 앞으로 사업 추진에도 더욱 속도가 붙을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

세줄 요약 서울시·중랑구 합동 간담회 개최

6호선 연장·면목선 등 현안 점검

주민 숙원사업 신속 추진 촉구

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서울시의회 박승진 의원(더불어민주당, 중랑3)이 지난 13일 서울시 교통실 및 중랑구청과 함께 ‘교통 현안 점검을 위한 합동 정책간담회’를 개최했다. 이번 간담회는 중랑구 내 주요 교통 사업들의 추진 현황을 면밀히 점검하고, 신속한 사업 진행을 위한 기관 간 구체적인 협력 방안을 모색하고자 마련됐다.이날 간담회에는 서울시 교통실(실장 여장권)과 중랑구청 안전건설교통국(국장 우진분)이 참석하여, 중랑구의 미래 교통체계를 좌우할 핵심 사업인 ▲지하철 6호선 연장 ▲신내차량기지 일대 통합개발 ▲면목선 도시철도 조기 착공 ▲GTX-E 노선 신내역 정차 ▲먹골역 1번 출구 에스컬레이터 설치 등 주민들의 오랜 숙원사업들이 집중적으로 논의됐다.박 의원은 6호선 연장사업과 관련해 구리시와 남양주시를 잇는 조정 노선의 원활한 추진을 위한 서울시의 적극적인 역할을 촉구했다. 특히 지자체 간 합의를 토대로 사업 경제성과 이용 편의성을 극대화할 수 있는 노선이 조속히 확정돼야 함을 강조하며, 예비타당성조사 등 향후 후속 절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 긴밀히 협력해 달라고 당부했다.박 의원은 GTX-E 노선 신내역 정차 역시 중랑구 발전을 위한 핵심 교통 과제라고 강조했다. 그는 “GTX-E 노선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영되고 신내역 정차가 확정될 수 있도록 서울시와 국회, 중랑구가 함께 힘을 모아야 한다”며 서울시의 적극적인 대응을 요청했다.이어 “교통망 확충은 단순히 이동 편의를 높이는 것을 넘어 지역경제 활성화와 균형 발전의 기반이 된다”며 “서울시, 중랑구와 긴밀히 협력하면서 주민들이 체감할 수 있는 교통환경 개선 성과를 하나씩 만들어 가겠다”고 전했다.마지막으로 박 의원은 “중랑구의 오랜 숙원사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 서울시의회에서 끝까지 챙기겠다”며 “박홍근 국회의원과 함께 주민들과의 약속을 반드시 지켜 더 편리하고 살기 좋은 중랑구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.류정임 리포터