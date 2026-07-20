임규호 서울시의원 “면목10구역, 중랑천 수변도시·역세권 아우르는 최고 랜드마크 될 것”

제2종일반주거에서 3종일반주거지역으로 용도상향

사업성보정계수 1.52, 허용용적률 252%, 계획용적률 300%

동부간선도로 지하화 따른 수변감성도시 조성, 면목선 도시철도 내년 착공

이미지 확대 임규호 서울시의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 해당지역 예상 조감도. 서울시의회 제공

이미지 확대 대상지 위치. 서울시의회 제공

임 의원은 “수변감성도시로 재탄생하는 면목5동은 중랑의 새로운 랜드마크로 거듭날 것”이라 강조하면서 “쾌적한 주거환경이 빠르게 만들어질 수 있도록 역할을 다하겠다”고 설명했다.

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서울 중랑구 면목5동 일대의 노후 주거지역이 최고 35층 규모의 쾌적한 대단지 아파트로 거듭난다. 서울시는 ‘면목10구역 주택정비형 민간재개발사업’에 대한 정비계획 결정 및 정비구역 지정 심의를 완료하고 이를 최종 고시했다고 밝혔다.지구 조성에 앞장선 임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “최고 35층, 총 959세대 규모의 공동주택이 들어설 예정”이라고 밝히며, “사업성도 좋아졌다. 기존 제2종일반주거지역(7층 이하)에서 제3종일반주거지역으로 종 상향과 함께 ‘사업보정계수’가 1.52까지 적용되면서 허용 용적률은 252%, 계획 용적률은 300%까지 확보됐다”고 강조했다.기반시설 확충을 통한 주거환경 재정비도 본격화된다. 시는 중랑천변 입지를 극대화해 오는 2031~2032년 지하화 예정인 동부간선도로 상부에 대규모 수변감성 정원을 조성할 계획이다. 아울러 내년 착공을 앞둔 면목선 도시철도 신설역이 확정됨에 따라, 향후 초역세권 프리미엄을 갖춘 거점 지역으로 도약할 전망이다.류정임 리포터