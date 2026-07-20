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임규호 서울시의원 “면목10구역, 중랑천 수변도시·역세권 아우르는 최고 랜드마크 될 것”

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수정 2026-07-20 11:01
입력 2026-07-20 11:01

제2종일반주거에서 3종일반주거지역으로 용도상향
사업성보정계수 1.52, 허용용적률 252%, 계획용적률 300%
동부간선도로 지하화 따른 수변감성도시 조성, 면목선 도시철도 내년 착공

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임규호 서울시의원. 서울시의회 제공
임규호 서울시의원. 서울시의회 제공


서울 중랑구 면목5동 일대의 노후 주거지역이 최고 35층 규모의 쾌적한 대단지 아파트로 거듭난다. 서울시는 ‘면목10구역 주택정비형 민간재개발사업’에 대한 정비계획 결정 및 정비구역 지정 심의를 완료하고 이를 최종 고시했다고 밝혔다.

지구 조성에 앞장선 임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “최고 35층, 총 959세대 규모의 공동주택이 들어설 예정”이라고 밝히며, “사업성도 좋아졌다. 기존 제2종일반주거지역(7층 이하)에서 제3종일반주거지역으로 종 상향과 함께 ‘사업보정계수’가 1.52까지 적용되면서 허용 용적률은 252%, 계획 용적률은 300%까지 확보됐다”고 강조했다.

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해당지역 예상 조감도. 서울시의회 제공
해당지역 예상 조감도. 서울시의회 제공


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대상지 위치. 서울시의회 제공
대상지 위치. 서울시의회 제공


기반시설 확충을 통한 주거환경 재정비도 본격화된다. 시는 중랑천변 입지를 극대화해 오는 2031~2032년 지하화 예정인 동부간선도로 상부에 대규모 수변감성 정원을 조성할 계획이다. 아울러 내년 착공을 앞둔 면목선 도시철도 신설역이 확정됨에 따라, 향후 초역세권 프리미엄을 갖춘 거점 지역으로 도약할 전망이다.
채유미 서울시의원, 동북선 도시철도 민간투자사업 추진 현황 점검
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임 의원은 “수변감성도시로 재탄생하는 면목5동은 중랑의 새로운 랜드마크로 거듭날 것”이라 강조하면서 “쾌적한 주거환경이 빠르게 만들어질 수 있도록 역할을 다하겠다”고 설명했다.

류정임 리포터
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