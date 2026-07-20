채유미 서울시의원, 역세권 활성화 사업 관련 상계역 일대 사업 현황 논의

지난 16일 시청 도시재창조과 도시철도 추진 현황에 대한 보고 진행해

“주민 의견을 최우선으로 실효성 있는 역세권 개발 추진해야”

이미지 확대 지난 16일 상계역 인근 일대 역세권 활성화사업 추진과 관련해 서울시 및 관계 집행부로부터 사업 추진 현황과 향후 계획에 대한 보고를 받은 채유미 의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 16일 상계역 인근 일대 역세권 활성화사업 추진과 관련해 서울시 및 관계 집행부로부터 사업 추진 현황과 향후 계획에 대한 보고를 받은 채유미 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 상계역 역세권 활성화사업 추진 현황 점검

주민 의견 반영과 공공성 강화 필요 제기

생활·교통·교육 기반시설 확충 촉구

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서울시의회 채유미 의원(더불어민주당·노원5)이 지난 16일 상계역 일대 역세권 활성화사업 추진 현황을 점검했다. 채 의원은 이날 서울시를 비롯한 관계 집행부로부터 구체적인 사업 진행 상황과 향후 추진 계획을 보고받고 대책을 논의했다.이번 보고회에서는 상계역 인근 역세권 활성화사업의 현주소와 향후 로드맵을 점검하고, 구체적인 대상지 개발 방향 및 주민 의견 수렴 방안 등 사업 성공을 위한 전반적인 실행 계획을 심도 있게 논의했다.채 의원은 사업 추진 과정에서 주민 생활환경과 교통, 교육, 기반시설 등을 종합적으로 반영한 계획 수립을 촉구했다. 아울러 사업의 공공성과 실효성을 극대화하기 위한 다양한 주민 중심의 의견을 집행부에 적극 제안했다.특히 채 의원은 “역세권 활성화 사업은 단순한 개발사업이 아니라 지역의 미래를 결정하는 중요한 도시계획인 만큼 주민들의 의견이 충분히 반영되어야 한다”며 “사업 추진 과정에서 주민들과 지속적으로 소통하고, 생활 편의시설과 기반시설 확충이 함께 이뤄질 수 있도록 세심하게 추진해 달라”고 당부했다.이어 “상계역 일대가 노원의 새로운 중심생활권으로 성장할 수 있도록 서울시와 긴밀히 협의하며 사업 추진 상황을 지속적으로 점검하겠다”며 “주민들이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 끝까지 책임감을 가지고 살피겠다”고 밝혔다.채 의원은 향후 사업 추진 과정에서 주민 의견이 실질적으로 수렴되는지 지속적으로 점검할 계획이다. 아울러 집행부와의 긴밀한 협의를 바탕으로 지역 발전과 주민 복리 증진을 위한 의정활동에 만전을 기하겠다는 포부를 밝혔다.류정임 리포터