고광민 서울시의원, 제12대 서울시의회 전반기 도시계획균형위원회 위원장 선출
수정 2026-07-22 10:07
입력 2026-07-22 10:07
“서울 균형발전·주택공급 확대·시민 중심 도시계획 실천에 최선 다할 것”
서울시의회 고광민 의원(국민의힘, 서초3)이 지난 21일 열린 제338회 임시회 본회의에서 제12대 서울시의회 전반기 도시계획균형위원회 위원장으로 최종 선출됐다. 이에 따라 고 신임 위원장은 향후 서울시의 핵심 도시정책과 균형발전 사업을 총괄 지휘하는 중책을 맡게 됐다.
고광민 위원장은 제8대 서초구의회 부의장을 비롯해 제11대 서울시의회 교육위원회 및 예산정책위원회 부위원장, 주택공간위원회 위원 등 요직을 두루 거치며 시민 삶의 질 향상과 현안 해결을 위해 끊임없이 발로 뛰어왔다.
고 위원장은 당선 소감을 통해 “도시계획은 서울의 미래를 설계하고 시민들의 삶의 질을 직접적으로 향상시키는 매우 중요한 분야”라며 “위원장으로 선출해 주신 선배·동료 의원 여러분께 진심으로 감사드린다”고 소회를 밝혔다.
고 위원장은 향후 위원회 운영 방향으로 ▲서울시의 균형 있는 발전 ▲주택 공급 확대 ▲시민 중심의 도시계획 실천을 핵심 과제로 제시했다. 이어 “각 지역구의 발전이 모여 곧 서울 전체의 발전으로 이어진다”며 “모든 의원님들의 지역구가 균형 있게 발전할 수 있도록 위원장으로서 아낌없는 지원과 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.
도시계획균형위원회는 ▲도시공간본부 ▲균형발전본부 ▲디자인정책관 ▲미래청년기획관 ▲글로벌도시정책관 ▲서울디자인재단을 소관 부서로 두고 있으며, 서울시의 도시계획 수립·조정, 지구단위계획 지정·운영 및 택지·도시개발 등 서울의 도시 공간 조성과 균형발전을 이끄는 핵심적인 역할을 담당하고 있다.
류정임 리포터
세줄 요약
- 제12대 서울시의회 전반기 위원장 선출
- 도시계획·균형발전 총괄 역할 맡음
- 주택 공급 확대와 시민 중심 계획 제시
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