고광민 서울시의원, 제12대 서울시의회 전반기 도시계획균형위원회 위원장 선출

“서울 균형발전·주택공급 확대·시민 중심 도시계획 실천에 최선 다할 것”

이미지 확대 고광민 서울시의원. 서울시의회 제공

서울시의회 고광민 의원(국민의힘, 서초3)이 지난 21일 열린 제338회 임시회 본회의에서 제12대 서울시의회 전반기 도시계획균형위원회 위원장으로 최종 선출됐다. 이에 따라 고 신임 위원장은 향후 서울시의 핵심 도시정책과 균형발전 사업을 총괄 지휘하는 중책을 맡게 됐다.

고광민 위원장은 제8대 서초구의회 부의장을 비롯해 제11대 서울시의회 교육위원회 및 예산정책위원회 부위원장, 주택공간위원회 위원 등 요직을 두루 거치며 시민 삶의 질 향상과 현안 해결을 위해 끊임없이 발로 뛰어왔다.

세줄 요약 제12대 서울시의회 전반기 위원장 선출

도시계획·균형발전 총괄 역할 맡음

주택 공급 확대와 시민 중심 계획 제시

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고 위원장은 당선 소감을 통해 “도시계획은 서울의 미래를 설계하고 시민들의 삶의 질을 직접적으로 향상시키는 매우 중요한 분야”라며 “위원장으로 선출해 주신 선배·동료 의원 여러분께 진심으로 감사드린다”고 소회를 밝혔다.고 위원장은 향후 위원회 운영 방향으로 ▲서울시의 균형 있는 발전 ▲주택 공급 확대 ▲시민 중심의 도시계획 실천을 핵심 과제로 제시했다. 이어 “각 지역구의 발전이 모여 곧 서울 전체의 발전으로 이어진다”며 “모든 의원님들의 지역구가 균형 있게 발전할 수 있도록 위원장으로서 아낌없는 지원과 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.도시계획균형위원회는 ▲도시공간본부 ▲균형발전본부 ▲디자인정책관 ▲미래청년기획관 ▲글로벌도시정책관 ▲서울디자인재단을 소관 부서로 두고 있으며, 서울시의 도시계획 수립·조정, 지구단위계획 지정·운영 및 택지·도시개발 등 서울의 도시 공간 조성과 균형발전을 이끄는 핵심적인 역할을 담당하고 있다.류정임 리포터