서울시의회 더불어민주당, ‘2026 더불어서울 민주아카데미’ 성공리 끝마쳐

지방재정과 도시·주택 정책 연구로 의정전문성 기틀 마련

이미지 확대 2026 더불어서울 민주아카데미 1차 기념촬영. 서울시의회 제공

이미지 확대 1차 강연자 송윤정 서울시의원 : 지방재정 연구 강연. 서울시의회 제공

이미지 확대 1차 강연자 이상훈 대표의원: 12대 서울시의회 민주당의 전략과제 실천방안. 서울시의회 제공

1차 교육(7월 20일)에서는 나라살림연구소 책임연구원 출신의 송윤정 서울시의원이 강사로 참여해 지방재정의 구조와 서울시 재정의 특성, 예·결산서 분석 기법 등 예산 실무 전반을 밀도 있게 다뤘다. 이어 진행된 2차 특강에서는 이상훈 대표의원이 ‘12대 서울시의회 민주당의 전략과제 실천방안’을 주제로 발표에 나서, 정책정당으로서의 실천력 강화와 효율적 시정 대응을 위한 ‘3각 공조체제’ 구축 구상을 밝혔다.

이미지 확대 2026 더불어서울 민주아카데미 2차 기념촬영. 서울시의회 제공

22일에는 서울의 도시공간 및 주택정비 정책 전반을 살펴보는 2차 교육이 진행되었다. 도시공간, 주요 정비제도를 주제로 윤은정 주택공간수석전문위원이 강연을 맡아 재개발·재건축과 모아타운·모아주택 등 최신 정비사업 유형과 주택 공급 이슈에 대한 정책적 이해를 높이는 시간을 가졌다.

이미지 확대 2차 강연자 윤은정 주택공간수석전문위원 : 도시와 정비 그리고 건축. 서울시의회 제공

세줄 요약 민주아카데미 개최, 시의원 실무역량 강화

서울시 재정·예결산 분석 교육 진행

재개발·재건축·모아타운 정책 특강

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서울시의회 더불어민주당이 시의원들의 전문성과 실무 의정·정책 역량을 높이기 위한 ‘2026 더불어서울 민주아카데미’(이하 민주아카데미)를 지난 20일부터 22일까지 양일간 개최했다.이번 민주아카데미는 서울시 재정 구조 분석을 통해 지방의회의 기초 역량을 강화하는 한편, 도시·주택 정책 등 시민생활과 밀접한 핵심 정책 의제들을 집중적으로 다루어 의정활동의 전문성을 높이기 위해 기획됐다.서울시의회 더불어민주당 옥동준 교육부대표는 “이번 민주아카데미는 단순한 이론 전달을 넘어 서울시정 분석과 지역 현안 해결에 즉각 활용할 수 있는 실무 중심으로 기획했다”며 “앞으로도 더불어민주당 서울시의원의 전문 역량을 한층 높여 시민 삶에 실질적으로 기여하는 교육 프로그램을 이어가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터