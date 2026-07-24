함대건·임춘대 서울시의원, 제12대 서울시의회 전반기 도시안전건설위원회 부위원장 선임

세줄 요약 함대건·임춘대, 도시안전건설위 부위원장 선임

재난예방·대응체계 강화와 선제 안전관리 강조

시민이 안전한 친환경 서울 구현 의지 표명

이미지 확대 함대건 서울시의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 임춘대 서울시의원. 서울시의회 제공

국민의힘 송파구 제3선거구 출신의 임춘대 부위원장은 제7대 송파구의회 의장을 거친 재선 의원이다. 앞서 제11대 서울특별시의회 기획경제위원장 직을 차질 없이 수행하며 전문성과 의정 역량을 두루 입증한 바 있다.





임 부위원장은 당선 소감으로 “동료 선후배 의원과 함께 기존의 재난예방·대응체계를 강화하여 서울시민의 안전이 제고될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 포부를 밝혔다.

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제12대 서울시의회 전반기 도시안전건설위원회(위원장 박칠성)는 지난 23일 제338회 임시회 폐회 중 제1차 도시안전건설위원회 회의를 열어 함대건 의원(더불어민주당, 비례)과 임춘대 의원(국민의힘, 송파3)을 각각 부위원장으로 선임하고 ‘시민이 안전한 친환경 도시 서울’을 만들겠다는 포부를 밝혔다.신임 함대건 부위원장은 더불어민주당 비례대표로 정계에 입문한 초선의원으로, 제11대 서울 용산구의회 의원을 지냈다. 현재는 사단법인 한국청년의정 사무총장을 맡아 청년 정치 발전 및 지원 활동에 앞장서고 있다.함 부위원장은 당선 소감으로 “930만 서울시민들의 안전을 책임지는 위원회의 부위원장으로서 동료 위원들과 힘을 모아 시민들이 믿고 삶을 영위할 수 있는 안전서울을 만들기 위해 노력하겠다”라고 의지를 표명했다.마지막으로 박칠성 위원장은 이날 회의에서 “함대건·임춘대 부위원장을 비롯한 도시안전건설위원회 위원들과 온 힘을 모아 선제적인 안전관리로 서울시민 모두가 안전하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 총력을 기울이겠다”고 전반기 위원회 운영 비전을 피력했다.류정임 리포터