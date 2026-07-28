이병도 서울시의회 운영위원장, 지방자치 발전 공로 인정… ‘광역의원 부문 의정대상’ 수상

실효성 있는 입법과 정책 제안으로 지방자치 발전 기여

제12대 서울시의회 운영위원장으로 의정혁신 본격 추진

이미지 확대 지난 20일 열린 ‘제23회 지역신문의 날’ 기념식에서 광역의원 부문 의정대상을 수상한 이병도 의원. 서울시의회 제공

이 위원장은 지난 21일 제12대 서울시의회 운영위원장으로 선출됐다. 앞으로 운영위원회와 보건복지위원회를 중심으로 시민 중심의 정책을 발굴하고 실효성 있는 입법 활동을 펼쳐, 서울시민의 삶의 질을 한층 더 높이는 데 앞장설 계획이다.

세줄 요약 지역신문의 날 광역의원 부문 의정대상 수상

공공보건의료·복지·저출생 대응 성과 평가

현장 중심 의정으로 지방의회 신뢰도 제고

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서울시의회 이병도 운영위원장(더불어민주당, 은평2)이 지난 10일 열린 ‘제23회 지역신문의 날’ 기념식에서 광역의원 부문 의정대상을 수상했다.이번 의정대상은 (사)전국지역신문협회에서 지역신문 발전 및 지방자치 활성화에 기여한 국회의원, 광역·기초의원, 공무원, 기자 등을 선정해 수여한 것으로, 국회 의원회관에서 개최됐다.이 위원장은 서울시의회 제10대와 제11대 의원으로 재임하며, 시민의 삶의 질을 높이는 실효성 있는 입법과 정책 대안을 주도해 왔다. 그간 지방자치 발전과 지역사회 혁신에 기여한 공로를 높이 평가받아 이번 수상의 영예를 안았다.특히 시민의 삶과 직결된 공공보건의료, 복지 제도의 개선을 비롯해 저출생 대응과 주거복지 기반 확충에 주력해 왔다. 아울러 다수의 정책토론회를 열어 시민 참여를 이끌어내는 등 현장 중심의 의정 활동을 펼치며 지방의회의 전문성과 신뢰도를 한층 높였다는 평을 얻고 있다.이 위원장은 “뜻깊은 의정대상의 의미를 무겁게 새기며, 앞으로도 시민의 삶을 실질적으로 변화시키는 정책과 제도를 만드는 데 최선을 다하겠다”며 “제12대 전반기 서울시의회 운영위원장으로 선출된 만큼 의원들이 더욱 전문적이고 생산적으로 의정 활동을 펼칠 수 있는 환경을 조성하고, 시민 중심의 소통 강화에도 힘쓰겠다”고 수상 소감을 밝혔다.류정임 리포터