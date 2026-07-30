한신 서울시의회 교통위원장 “시민 이동권 보장하는 합리적 도시철도망 구축 기대”

한 위원장, ‘제3차 도시철도망 구축계획 시민공청회’ 참석

의회 차원의 적극적인 지원 약속

이미지 확대 지난 29일 ‘제3차 서울시 도시철도망 구축계획(2026-2035) 시민공청회’에 참석해 축사하는 한신 위원장. 서울시의회 제공

한편, 이날 열린 시민공청회는 ‘제3차 서울시 도시철도망 구축계획(안)’과 ‘실질적 사업 추진을 위한 방안 및 과제’에 대한 주제 발표를 시작으로 참석한 시민들의 의견을 듣고 질의응답을 나누는 순서로 진행됐다.

세줄 요약 시민공청회 참석, 도시철도망 구축 필요성 강조

접근성 부족·도심 연계 미흡 문제 지적

6개 노선 계획에 시민 의견 반영 기대

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서울시의회 교통위원회 한신 위원장(더불어민주당·성북1)은 지난 29일 열린 ‘제3차 서울시 도시철도망 구축계획(2026-2035) 시민공청회’에 참석했다. 이날 한 위원장은 축사를 통해 새로운 도시철도망 구축의 절실한 필요성을 역설하며, 성공적인 사업 추진을 위해 시의회 차원에서 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다고 약속했다.또한 이날 공청회에는 임만균 서울시의회 의장, 한신 교통위원회 위원장, 교통위원회 위원 및 서울시의원, 자치구청장, 서울시 교통실장, 약 200명의 시민 등이 참석해 도시철도망 구축계획에 대한 높은 관심을 드러냈다.한 위원장은 축사에서 “서울 지하철은 1974년 1호선 개통 이후 지속해서 발전해 왔으나, 여전히 일부 지역은 접근성이 떨어지고 주요 도심 거점 간 연계가 부족하다”며 “시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 도시철도망을 구축하고 실질적인 교통 환경 개선 방안을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다”라고 강조했다.이어 한 위원장은 “이번 제3차 도시철도망 구축계획에는 강북횡단선을 포함해 총 6개 노선이 제시된 만큼, 공청회를 통해 시민과 전문가의 의견을 폭넓게 수렴해 합리적이고 미래지향적인 계획이 수립되길 기대한다”면서 “교통위원회는 도시철도망 구축을 통해 시민의 이동권을 향상하고, 안전하고 편리한 대중교통 환경을 조성하는 데 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.류정임 리포터