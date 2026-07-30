김미주 서울시의원, 도시철도망 구축계획 시민공청회 참석… “서남선 조속 추진 끝까지 노력할 것”

제3차 서울시 도시철도망 구축계획 시민공청회 참석

“도시철도 접근성 개선 위한 서남선 필요성 확인, 조속 추진 노력할 것”

이미지 확대 김미주 서울시의원. 서울시의회 제공

이날 시민공청회는 서울시가 향후 10년간 추진할 도시철도망 구축 방향과 주요 노선을 시민들에게 설명하고 전문가와 시민 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 서울시는 철도 서비스 소외지역을 해소하고 ‘걸어서 10분 도시철도’를 실현하기 위해 제3차 도시철도망 구축계획을 추진한다.

이미지 확대 제3차 도시철도망 구축계획 노선도(안). 출처: 제3차 서울시 도시철도망구축계획 시민공청회 자료집

세줄 요약 제3차 도시철도망 공청회 참석

서남선 조속 추진 강력 촉구

서남권 교통 불균형 해소 강조

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서울시의회 김미주 서의원(구로1)은 지난 29일 개최된 ‘제3차 서울시 도시철도망 구축계획(2026~2035) 시민공청회’에 참석했다. 이 자리에서 김 의원은 심각한 교통 소외 지역인 서울 서남권의 정주 여건을 개선하기 위해, 서남선 사업을 지체 없이 추진해야 한다고 강력히 촉구했다.마곡나루역과 가산디지털단지를 잇는 서남선 본선이 개통되면, 기존에 53분이 소요되던 이동 시간이 29.3분으로 대폭 단축될 전망이다. 특히 마곡과 가산디지털단지 등 서남권의 핵심 일자리 거점을 다이렉트로 연결함으로써, 시민들의 출퇴근 시간 고충을 덜고 권역 간 교통 편의성을 획기적으로 끌어올릴 것으로 기대를 모으고 있다.김 의원은 “서울 서남권은 서울 핵심 생활권이자 산업·업무 중심지이지만, 일부 지역은 여전히 철도 접근성이 서울 평균에 크게 못 미치고 있다”라며 “서남선은 이러한 교통 불균형을 해소하고 서울 시민들의 이동권을 실질적으로 개선할 수 있는 핵심 노선인 만큼 반드시 차질 없이 추진돼야 한다.”라고 강조했다.이어서 김 의원은 “서울 서남권 교통편의 증진과 균형발전을 위해 서남선이 조속히 추진될 수 있도록 끝까지 관심을 갖고 최선을 다하겠다.”라고 말했다.류정임 리포터