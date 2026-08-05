임만균 서울시의회 의장, ‘2026 서울시 통합방위회의’ 참석

5일 서울소방학교서 열린 ‘통합방위회의’ 유관기관 간담회 및 통합방위 태세 점검

국정원, 수방사 발표 청취 후 화재탐지·살수 드론, 드론건 등 장비 전시 및 시연 관람

임 의장 “서울시의회, 시민 안전과 평화로운 일상을 위해 언제나 협력하고 앞장설 것”

이미지 확대 임만균 서울시의회 의장이 5일 서울소방학교에서 열린 ‘2026 서울시 통합방위회의’에서 격려사하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 5일 서울소방학교에서 열린 2026 서울시 통합방위회의에 참석한 임만균 서울특별시의회 의장이 회의 개요를 청취하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 5일 서울소방학교에서 열린 2026 서울시 통합방위회의에 참석한 임만균 서울시의회 의장이 대용량 유압배수차 설명을 청취하고 있다. 서울시의회 제공

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임만균 서울시의회 의장이 5일 오전 은평구 진관동 소재 서울소방학교에서 열린 ‘2026 서울시 통합방위회의’에 참석해 유관기관 관계자들과 간담회를 열고 지역 통합방위 태세를 꼼꼼히 점검했다.이날 회의는 서울시와 서울시의회, 소방, 군·경 간의 공조 체계를 점검하고 통합방위 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 본회의에 앞서 임 의장은 국정원과 수방사의 보고를 청취한 뒤, 화재 탐지·살수 드론과 드론건, 사족 보행 로봇 등 전시된 첨단 장비와 시연을 지켜봤다.임 의장은 “대한민국 수도 ‘서울’의 안보는 천만 시민, 나아가 오천만 국민의 일상을 지키는 울타리”라며 “오늘 ‘통합방위 사태 공동대응 업무협약’으로 서울이 더 정교하고 신속한 대응력을 갖추게 될 것으로 기대된다”고 말했다.이어 “서울시의회도 시민 안전과 평화로운 일상을 위해 언제나 협력하고 앞장설 것”이라고 강조했다.류정임 리포터