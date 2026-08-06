‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 확보한 특교금 결실... 명일1동 샛마을공원 시설개선 공사 준공

샛마을공원 자연친화적으로 변모

확보한 특별조정교부금이 안전하고 쾌적한 생활공원으로 결실

이미지 확대 박춘선 서울시의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 사진=박춘선 의원실 제공

세줄 요약 특교금 투입, 샛마을공원 시설개선 준공

노후 수경시설 철거, 놀이·산책 환경 정비

주민 불편 해소, 생활밀착형 의정 성과

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서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)이 주민 생활환경 개선을 위해 확보했던 서울시 특별조정교부금으로 추진된 명일1동 샛마을공원 시설개선공사가 최근 마무리되면서 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 공원을 이용할 수 있게 됐다.이번 사업은 강동구 명일1동 288번지 일대의 샛마을공원(약 3000㎡)을 대상으로 추진되어 지난 4월 착공 이후 7월에 준공됐다. 노후된 수경시설을 철거하고 푸른 녹지공간을 조성하는 한편, 낡은 조합놀이대 등 어린이 놀이시설을 전면 교체했다. 아울러 산책로와 포장시설을 말끔히 정비해 주민들이 더욱 쾌적하고 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 전반적인 환경을 개선했다.이번 시설 개선을 통해 노후된 시설과 보행 환경이 말끔히 정비되어, 주민 여러분께 더욱 안전하고 쾌적한 휴식처를 선사할 수 있게 됐다. 어린이부터 어르신까지 모든 연령층이 매일 찾는 도심 속 공원인 만큼, 주민들이 피부로 느끼는 생활환경 만족도도 한층 높아질 것으로 기대된다.이번 공사는 박 의원이 주민들과의 지속적인 현장소통을 통해 확인한 생활 불편을 해결하기 위해 특별조정교부금 확보에 힘쓴 결과가 사업으로 결실을 맺은 사례다. 이를 통해 주민들의 오랜 불편을 해소하고, 주민 의견을 정책과 재원 확보로 연결한 생활밀착형 의정활동이 성과라는 점에서 의미가 크다.박 의원은 “예산은 확보하는 것에서 끝나는 것이 아니라 사업이 차질 없이 추진되고 주민들이 그 성과를 체감할 때 비로소 의미가 완성된다”며 “앞으로도 주민곁愛서, 현장속愛서 주민들의 작은 목소리도 놓치지 않고 생활과 밀접한 사업을 적극 발굴해 필요한 예산 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.아울러 ‘강동엄마’라는 이름처럼 주민들과 가장 가까운 곳에서 생활 속 불편을 해소하고, 작은 변화가 큰 만족으로 이어질 수 있도록 현장 중심의 의정활동을 이어가겠다고 덧붙였다.류정임 리포터