이인화 서울시의원, 개포동 242번 버스 증차·2413번 집중배차로 주민 교통 불편 개선

개포동 주만의 출퇴근 버스 불편 민원 접수, 서울시 교통실과 개선 방안 협의

9월 28일부터 242번 1대 증차·2413번 출퇴근 집중배차… 배차간격 단축

“주민들이 체감할 수 있는 교통개선이 될 것으로 기대”

이미지 확대 이인화 서울시의원

이미지 확대 지난 27일 이인화 의원이 배포한 242번·2413번 증차 및 집중 배차 알림 포스터

세줄 요약 개포동 주민 출퇴근 불편 해소 위한 버스 조정

242번 1대 증차, 배차간격 10~17분에서 9~17분

2413번 출근·퇴근 시간대 집중배차 강화

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서울시의회 교통위원회 소속 이인화 의원(국민의힘·강남3)이 개포동 일대 주민들의 출퇴근길 교통 불편 해소를 위해 서울시 교통실과 긴밀한 협의를 이어온 끝에, 지난 28일을 기점으로 개포동 노선인 242번 버스의 증차와 2413번 버스의 출퇴근대 집중 배차를 이끌어냈다고 밝혔다.이번 조정으로 중랑차고지~개포동을 운행하는 242번 버스는 기존 19대에서 20대로 1대 늘어나며, 배차간격도 기존 10~17분에서 9~17분으로 조정된다.성수동~개포동을 운행하는 2413번 버스 역시 출근 시간대(06:30~09:30)와 퇴근 시간대(17:00~20:00) 운행이 강화돼 해당 시간대 배차간격이 기존보다 1~2분 단축된다.이번 운행 개편은 개포동 주민들이 겪어온 출퇴근길 버스 이용의 불편 사항을 접수한 이 의원이 서울시에 증차 및 배차 간격 조정을 강력히 건의하면서 시작됐다. 이에 서울시 교통실이 해당 지역의 실질적인 교통 여건과 시민들의 이동 수요를 다각도로 검토하여 최종 운행 계획에 반영한 결실이다.이 의원은 “주민들이 매일 이용하는 대중교통의 작은 변화가 실제 생활에서는 큰 편의로 이어질 수 있다”라며 “개포동 주민들의 교통 불편을 줄이기 위해 서울시 교통실과 지속적으로 협의해 왔고, 이번 증차와 집중배차로 주민들의 출퇴근길이 조금이나마 편리해지길 기대한다”고 말했다.또한 이 의원은 “이번 개선은 주민들의 의견을 반영해 서울시와 함께 현실적인 교통 대책을 마련했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 개포동을 비롯한 강남 지역의 교통수요와 이용 실태를 세심하게 살피고, 시민들이 실제로 체감할 수 있는 교통서비스 개선을 위해 계속 노력하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터