장상기 서울시의원, 강서구 학교 교육환경 개선 345억원 반영

2026년도 교육청 제2회 추경에 강서구 학교 예산 345억 8862만원 확정

강서구 55개 학교·110개 사업… 노후시설 및 급식·안전시설 개선까지 대폭 반영

“현장의 목소리 세심히 듣고, 교육환경 개선에도 지속적으로 힘쓸 것”

이미지 확대 질의하는 장상기 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 강서구 학교 교육환경 개선 예산 345억 반영

55개 학교 110개 사업에 시설 보수·안전 정비 포함

영유아 교육비 지원도 함께 편성

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서울시의회 교육위원회 및 예산결산특별위원회 소속 장상기 의원(더불어민주당, 강서2)이 2026년도 서울시교육청 제2회 추가경정예산안에 강서구 관내 학교 교육환경 개선을 위한 예산 총 345억 8862만원이 반영됐다고 밝혔다.이번 추경에 반영된 강서구 학교 관련 예산은 총 55개 학교, 110개 사업으로, 노후 학교시설 개선을 비롯해 급식환경 개선, 전기·안전시설 정비 등 학생들의 학교생활과 밀접한 교육환경 개선 사업이 폭넓게 포함됐다.주요 사업으로는 ▲수명초 화장실 개선 등 28억 7385만원 ▲우장초 통행로 및 담장 개선 2억 3695만원 ▲가곡초 교사동 내부 도장 1억 2530만원 ▲마곡하늬중 옥상 방수 공사 5억 2150만원 ▲서울항공고 급식시설 전면 보수 8억 9935만원 ▲명덕고 수배전시설 개선 2억 3000만원 등 학생들의 안전과 학교생활 여건을 개선하기 위한 사업들이 포함됐다.이와 함께 ▲발산초 책걸상 및 사물함 교체 1억 500만원 ▲수명중 노후 전기시설 및 특별교실 환경 개선 7000만원 ▲덕원중 게시시설 개선 1억 2000만원 ▲덕원예술고 신관 드라이비트 해소 8589만원 등 각 학교에서 필요성이 제기돼 온 시설 개선 사업도 반영됐다.아울러 이번 추가경정예산에는 영유아 교육비 부담을 경감하고 교육복지를 증진하기 위한 지원금도 대거 포함됐다. 세부적으로는 만 3세 어린이를 대상으로 공립유치원 매월 2만원, 사립유치원 매월 11만원, 어린이집 매월 7만원씩 지원받게 된다. 이에 따라 강서지역 내 유치원과 어린이집 등 영유아 보육·교육 현장에 실효성 있는 지원이 도달할 전망이다.그간 장 의원은 교육 주체인 학생, 학부모, 교직원의 의견에 꾸준히 귀를 기울이며, 각 학교에 실질적으로 요구되는 환경 개선점들이 실제 예산 배정과 사업 착수로 이어지도록 애써왔다. 이번 추경 안건 심의 과정에서도 교육 현장에서 요청한 시설 개선 과제들을 철저히 점검하고, 아이들의 안전 확보와 쾌적한 학습 환경 조성을 위한 사업들이 차질 없이 진행되도록 예산을 세심하게 검토했다.장 의원은 “학교 시설은 학생들이 매일 생활하는 공간인 만큼 작은 불편이나 위험 요소도 현장에서는 매우 크게 체감될 수 있다”며 “학생과 학부모, 교직원의 목소리를 세심하게 듣고 학교마다 실제로 필요한 부분이 무엇인지 지속적으로 살피겠다”고 말했다.이어 장 의원은 “이번에 반영된 345억원 규모의 예산이 단순한 시설 보수에 그치지 않고 강서구 학생들의 안전과 교육환경을 실질적으로 개선하는 데 쓰일 수 있도록 집행 과정까지 꼼꼼히 챙기겠다”며 “앞으로도 교육 현장의 목소리에 귀 기울이고 더 나은 교육환경을 만드는 데 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.류정임 리포터