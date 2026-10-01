김기덕 서울시의원, 전국장애인파크골프대회서 모두의 생활체육환경 강조

월드컵공원 제2파크골프장 조성 및 노을공원 리모델링 등 생활체육 인프라 확충 견인

현장서 장애인 화장실 확충 즉각 확답… 8년간 공공기관 장애인 고용 검증 성과도 눈길

이미지 확대 전국장애인파크골프대회 개회식에서 축사를 하고있는 김기덕 의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 전국장애인파크골프대회에서 김기덕 의원과 내빈들의 기념촬영. 서울시의회 제공

세줄 요약 장애인파크골프대회 개회식 참석, 선수단 격려

생활체육 접근성 확대와 안전한 환경 조성 강조

파크골프장 확충·편의시설 보완 의지 표명

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서울시의회 김기덕 의원(더불어민주당·마포4)이 지난달 30일 마포구 월드컵공원 파크골프장에서 열린 ‘2026년 서울시장배 전국 장애인파크골프대회’ 개회식에 참석해 선수단을 격려하고, 장애인 생활체육 저변 확대를 위한 적극적인 지원을 약속했다.서울시장애인체육회가 주최하고 서울특별시장애인골프협회가 주관한 이번 대회는 29일부터 10월 1일까지 사흘간 열리며, 전국 17개 시·도에서 선수와 임원, 경기 운영진 등 총 300여명이 참가해 열띤 경합을 펼친다.이날 축사에서 김 의원은 “실력을 마음껏 발휘하고, 스포츠를 통해 우정과 화합을 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “장애인 누구나 거주지와 가까운 곳에서 안전하고 편리하게 체육활동을 누릴 수 있는 환경 조성이 공공의 핵심 임무”라고 강조했다.김 의원은 폭발적으로 증가하는 파크골프 수요에 선제 대응을 위해 ▲월드컵공원 제2파크골프장 신규 조성 추진, ▲노을공원 제1파크골프장 리모델링 예산 확보 등 인프라 확충을 이끌어왔다.특히 김 의원은 장애인 선수 및 이용객들의 동선과 편의시설이 부족한 실정을 날카롭게 짚어내며, 인근 구역 내 장애인 전용 화장실 추가 조성을 서부여가녹지사업소장에게 즉석에서 제안해 확답을 얻어내는 등 밀착형 현장 의정을 펼쳐 눈길을 모았다. 이와 함께 김 의원은 단순히 체육 인프라를 마련하는 데 머물지 않고, 장애인의 권익 증진과 사회적 자립을 도모하기 위한 제도적 조력도 꾸준히 이어왔다.지난 8년 동안 서울시 출자·출연기관 및 산하 공공기관의 장애인 의무고용 실태를 매년 전수조사하고 세부 분석해 언론에 공개해 왔으며, 행정사무감사를 바탕으로 당초 미달하는 곳이 많았던 이행률을 대다수 기관의 의무고용률(3.8%) 달성이라는 결과로 바꿔놓는 결실을 맺었다.이에 더해 지난 8월에는 ‘IBSA 시각장애인 아시아 숏다운 대회’를 성공적으로 치러낼 수 있도록 서울시 관광체육국과 다각도로 논의해 행정·예산 차원의 지원을 끌어내는 등 국제 장애인 스포츠의 발전에도 크게 이바지했다는 호평을 얻고 있다.김기덕 의원은 “월드컵공원 파크골프장이 위치한 마포구 지역 시의원으로서 막중한 책임감을 느낀다”라며 “앞으로도 장애인과 비장애인이 차별 없이 어울리는 체육복지 메카를 완성하기 위해 현장의 목소리를 정책과 예산에 최우선으로 반영하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터