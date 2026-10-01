서울시의회 국민의힘, ‘함께 만드는 G3 서울플랜’ 비전공유회 개최… 글로벌 TOP3 도시 도약 뜻 모아

서울시의회 국민의힘·서울시 집행부·G3 서울기획위원회 등 40여 명 참석

G3 서울플랜 주요 사업 공유 및 11월 본예산 심사 대비 핵심 사업 점검

김길영 대표의원 “서울의 글로벌 경쟁력 강화 위한 핵심 사업, 정책과 예산심의로 적극 뒷받침할 것”

이미지 확대 지난 9월 30일 서울시의회 국민의힘이 개최한 ‘함께 만드는 G3 서울플랜’ 비전공유회에서 김길영 대표의원이 발언하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 9월 30일 서울시의회 국민의힘이 개최한 ‘함께 만드는 G3 서울플랜’ 비전공유회. 서울시의회 제공

세줄 요약 G3 서울플랜 비전공유회 개최, 서울 도약 논의

기획위 성과 공유와 핵심 사업 추진 점검

11월 본예산 심사 대비 정책·예산 방향 검토

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서울시의회 국민의힘(대표의원 김길영, 강남6)은 지난 9월 30일 서울시의회 의원회관 1층 제1대회의실에서 서울시 집행부와 함께 ‘함께 만드는 G3 서울플랜’ 비전공유회를 개최했다.이번 비전공유회는 서울의 글로벌 TOP 3(G3) 도시 도약을 목표로 출범한 ‘G3 서울기획위원회’의 성과를 공유하고, 이와 관련된 핵심 사업 및 11월 본예산 심사를 대비한 상임위별 주요 정책의 추진 상황을 다각도로 점검하기 위해 개최됐다.이날 행사에는 서울시의회 국민의힘 소속 의원들과 이창무 G3 서울기획위원회 공동위원장을 비롯해 서울시 정무부시장, 정무수석, 기조실장, 정책기획관 등 약 40여명이 참석해 서울의 미래 비전 실현을 위한 협력 체계를 공고히 했다.비전공유회에서는 G3 서울기획위원회가 그간 연구·발굴한 글로벌 도시 경쟁력 강화 방안과 분야별 주요 추진 과제가 다각도로 발표됐다. 참석한 국민의힘 의원들은 11월 예산안 심사를 대비해 사업의 시의성과 예산 심사 방향을 심도 있게 점검했다.이어진 질의응답 시간에서는 참석 의원들과 서울시 집행부가 머리를 맞대고 주요 사업의 실현 가능성과 타당성을 다각도로 검토했다. 이 자리에서 의원들은 시민들이 삶 속에서 피부로 느낄 수 있는 실질적인 정책 성과를 거두는 것이 무엇보다 중요하다고 당부하며, 집행부에 빈틈없는 사업 계획 수립과 함께 내실 있는 예산안 마련에 만전을 기해줄 것을 주문했다.김길영 대표의원은 “서울이 글로벌 Top 3 도시로 거듭나기 위해서는 유기적인 정책 설계와 이를 든든하게 뒷받침할 예산이 필수적”이라며 “서울시의회 국민의힘은 서울시 집행부와 지속적으로 소통하며 ‘G3 서울플랜’의 핵심 사업들이 시민의 삶을 실질적으로 바꾸고 서울의 도시 경쟁력을 높이는 성과로 이어질 수 있도록 의회 차원의 정책·예산 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.류정임 리포터