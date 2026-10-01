이민석 서울시의회 환경수자원위원장, ‘서울 워터 잡페어’ 참석… “물산업 인재·기업 함께 성장해야”

“청년과 기업이 함께 성장하는 물산업 생태계 만들어야”

물산업 기업 찾아 기술·사업 현황과 전문인재 채용 계획 살펴

“현장의 목소리에 귀 기울이고 필요한 지원 아끼지 않을 것”

이미지 확대 지난달 30일 양재 aT센터 제1전시장에서 열린 ‘2026 서울 워터 잡페어’ 개막식에 참석해 축사하는 이민석 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난달 30일 양재 aT센터 제1전시장에서 열린 ‘2026 서울 워터 잡페어’ 개막식에서 참석자들과 기념촬영을 하는 이민석 위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울 워터 잡페어 개막식 참석, 축사 전달

물산업 기업 부스 방문, 기술·채용 현황 청취

청년 인재와 기업의 동반 성장 필요성 강조

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서울시의회 환경수자원위원회 이민석 위원장(마포1, 국민의힘)은 지난달 30일 양재 aT센터 제1전시장에서 열린 ‘2026 서울 워터 잡페어’ 개막식에 참석해 축사를 전하고, 박람회장을 둘러보며 물산업 기업의 주요 기술과 사업 현황을 살펴보고 채용계획 등에 대한 설명을 들었다.올해 첫선을 보인 ‘2026 서울 워터 잡페어’는 서울시와 서울시의회, 그리고 물산업 유관 기관과 단체, 기업들이 대거 참여한 가운데 뜻깊게 마련되었다. 이번 행사에는 시공·건설, 설계·엔지니어링, 관망·운영관리, 수질·계측·소프트웨어 등 총 8개 분야에서 103개 기관이 자리를 함께하며, 물산업 분야 기업들과 인재들이 활발히 교류하는 기회를 제공했다.이 위원장은 축사에서 이번 박람회가 단지 인력을 채용하는 자리에 그치지 않고, 물산업 전반에 유능한 인재들이 유입되어 기업과 인력이 동반 성장하는 튼튼한 토대를 구축했다는 점에서 매우 뜻깊다고 언급했다.아울러 기후위기 대응과 디지털 전환이라는 커다란 흐름 속에서 물산업 환경이 급격하게 변모하고 있음을 지적하며, 차세대 기술을 독자적으로 개발하고 이를 실제 산업 현장에 곧바로 적용할 실무형 전문인력의 역할이 그 어느 때보다 중요해졌음을 똑똑히 밝혔다.이 위원장은 “청년의 아이디어와 전문성이 기업의 경쟁력이 되고, 기업의 성장이 다시 좋은 일자리로 이어지는 선순환이 만들어지기를 기대한다”라며 “서울시의회 환경수자원위원회도 청년과 기업이 물산업에서 함께 성장할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이고, 필요한 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.개막 행사를 마친 이 위원장은 전시장을 둘러보며 건설사와 AI 분야 기업 등 참가 업체들의 부스를 둘러보았다. 각 부스에서 기업 관계자들로부터 핵심 기술과 사업 추진 현황, 채용 계획을 듣는 한편, 실제 물산업 현장에서 필요로 하는 인재상에 대한 상세한 설명을 듣고 다채로운 현장의 목소리를 수렴했다.이 위원장은 박람회장을 둘러본 뒤 물산업의 경쟁력을 높이기 위해서는 새로운 기술의 개발과 함께 이를 실제 현장에 적용할 전문인력이 지속적으로 유입될 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다고 강조했다.이어 “이번 워터 잡페어가 일회성 행사에 그치지 않고 청년에게는 새로운 진로와 일자리의 기회를, 기업에는 필요한 인재를 만날 수 있는 지속적인 연결의 장으로 발전하기를 기대한다”라며 “환경수자원위원회도 물산업의 경쟁력을 높이고 전문인재가 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.류정임 리포터