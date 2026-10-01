이용구 서울시의원, 2026 K-컬처 대한민국 위대한 한국인 100인 대상 수상

시의원으로서 펼친 현장 중심 의정활동·지역사회 발전 기여 공로 인정

“시민 체감하는 변화 만드는, 현장 중심 의정활동 이어갈 것”

이미지 확대 9월 22일 ‘2026 K-Culture 대한민국 위대한 한국인 100인 대상’ 시상식에서 2026 대한민국 지방자치행정의정혁신 대상을 수상한 이용구 의원(오른쪽). 서울시의회 제공

이미지 확대 9월 22일 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 ‘2026 K-Culture 대한민국 위대한 한국인 100인 대상’ 시상식에서 2026 대한민국 지방자치행정의정혁신 대상을 수상한 이용구 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 행정자치위원회 이용구 부위원장(더불어민주당, 서대문구4)이 지난 9월 22일 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀에서 개최된 ‘2026 K-Culture 대한민국 위대한 한국인 100인 대상’ 시상식에서 ‘2026 대한민국 지방자치행정의정혁신 대상’을 받는 영예를 안았다.대한민국신문기자협회와 언론인연합협의회, 대한민국보훈방송 등이 공동 주관·참여한 이번 행사는 정치·경제·문화·예술·사회공헌·공공기관·지방정부 등 제반 분야에서 헌신해 온 인물들을 수상자로 선정해 격려했다.이 의원은 서울시의회 행정자치위원회 부위원장을 맡아 서울시 행정 전반을 엄격히 견제·감시하는 한편, 시민 권익 증진과 지역 현안 해결에 주력해 왔다. 아울러 최근까지도 서대문구 일대의 교통안전시설과 주민 불편 현장을 발로 뛰며 점검하고 관련 기관과 실질적인 개선책을 논의하는 등 현장 위주의 의정활동을 다각도로 펼쳐오고 있다.이 의원은 “뜻깊은 상을 받게 돼 감사하면서도 그만큼 더 큰 책임감을 느낀다”며 “이번 수상은 현장에서 함께 목소리를 내주신 시민들과 관계기관의 협력 덕분이라고 생각한다”고 말했다. 덧붙여 이 의원은 “앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만드는 데 집중하고, 현장에서 답을 찾는 의정활동으로 신뢰받는 서울시의회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터