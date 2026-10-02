박칠성 서울시의회 도시안전건설위원장, ‘화재감정연구센터’ 이전 개소 축하

세줄 요약 박칠성 위원장, 화재감정연구센터 이전 개소 축하

분산 시설을 본관동으로 통합 이전한 개소식 개최

과학적 화재원인 규명과 서울의 선도 역할 강조

이미지 확대 화재감정연구센터에서 축사하는 박칠성 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 화재감정연구센터 기념식 단체사진(왼쪽에서 두 번째 박칠성 위원장). 서울시의회 제공

이미지 확대 화재감정연구센터 현판 전달하는 박칠성 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 화재감정연구센터 순회 중인 박칠성 위원장. 서울시의회 제공

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서울시의회 도시안전건설위원회를 이끄는 박칠성 위원장(더불어민주당·구로4)이 지난 1일 서울소방학교에서 열린 ‘화재감정연구센터’ 이전 개소식 현장을 찾아 축하의 뜻을 전했다.이번 개소식은 서울소방학교 종합훈련타워 8층(사무실·물리분석실)과 9층(화학분석실)에 분산돼 있던 화재감정연구센터의 주요 시설 및 장비를 본관동 4층으로 통합 이전함에 따라 마련된 자리로, 박칠성 위원장을 포함해 서울소방재난본부장, 서울소방학교장, 현장대응단장 등 소방 관계자 20여 명이 참석해 자리를 빛냈다.축사를 통해 박 위원장은 “화재감정연구센터의 새로운 출발을 알리는 뜻깊은 자리에 함께하게 되어 매우 기쁘다”며 “오늘의 센터가 있기까지 애써주신 서울소방재난본부 관계자분들과 화재조사관들의 노고에 깊이 감사드린다”고 전했다.이어 박 위원장은 “화재 현장에서 수집된 증거물을 과학적으로 분석하고 정확한 원인을 규명하는 화재감정의 역할은 갈수록 중요해지고 있다”며 “서울의 화재감정연구센터가 대한민국의 화재조사와 감정 분야의 발전을 선도하는 최고 기관으로 굳건히 자리매김하기를 기대한다”고 강조했다.참고로, 서울소방재난본부가 운영 중인 화재감정연구센터는 2020년 ‘화재증거물 감정센터’로 시작해 2024년 소방청이 지정하는 화재감정기관으로 선정됐으며, 2025년 박 위원장이 발의한 ‘서울시 화재감정연구센터 설치 및 운영에 관한 조례’의 제정에 맞춰 ‘화재감정연구센터’로 명칭을 변경하고 직제를 정식 신설하여 서울시 화재 현장의 증거물을 과학적으로 분석하고 정확한 원인을 규명하는 핵심 역할을 담당하고 있다.류정임 리포터