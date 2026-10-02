서울시의회 더불어민주당, 행정사무감사 종합상황실 체제로 전환

1일 현판식 개최, 국감·행감 공동대응의 3각 공조(국회-시당-시의회) 가동

한강버스·주택공급 부족·안전 이슈 등 주요 현안 집중 검증 예고

이미지 확대 지난 1일 열린 서울시의회 더불어민주당 현판식. 서울시의회 제공

이미지 확대 행정사무감사 시민 제보 안내를 위한 웹홍보물. 서울시의회 제공

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세줄 요약 행정사무감사 종합상황실 체제로 전환

공공성 회복·민생 점검·정책 검증 강화

책임의원제와 3각 공조로 대응 체계화

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서울시의회 더불어민주당(대표의원 이상훈)이 2026년 행정사무감사를 앞두고 행정사무감사(이하 행감) 종합상황실 체제로 전환하고 본격적인 행감 대응에 돌입했다.서울시의회 더불어민주당은 지난 1일 ‘2026년 행정사무감사 종합상황실 현판식’을 진행하며 본격적인 감사 준비에 나섰다. 다가오는 11월 1일 시작되는 행정사무감사를 앞두고 주요 시정 현안을 다각도로 검증하는 한편, 실효성 있고 전략적인 대응을 통해 시민을 최우선으로 두는 예산과 정책을 바로잡겠다는 결의를 나타냈다.현판식 현장에는 이상훈 대표의원, 양평호 정책위원장과 함께 박유진 정책수석부대표, 최정은·김미주·고찬양 부대표 등 당 지도부 및 관계 의원들이 자리를 함께했다.서울시의회 더불어민주당은 ‘회복과 변화, 다시 시민과 함께’를 이번 행감의 슬로건으로 정하고 ▲정책과 예산으로 공공성 회복 ▲민생과 복지로 시민일상 회복 ▲평가와 개혁으로 변화하는 서울을 전략 목표로 선언했다.특히 제12대 서울시의회의 첫 행감인 만큼 ▲국감·행감 공동대응을 위한 국회·서울시당·서울시의회 간 3각 공조체계 구축 ▲서울시의회 더불어민주당 핵심과제 설정과 공동대응 ▲상임위원회별 중점과제 발굴과 책임의원제 도입 ▲효과적인 언론 대응을 통한 성과 확산 등 구체적인 실행전략을 통해 ‘오세훈표 정책의 실체 규명과 민생 회복’에 집중한다는 계획이다.이를 실현하고자 지난 8월부터 각 상임위원회 부위원장이 참여하는 정책조정회의를 수시로 개최하여 상임위별 행정사무감사 주요 안건을 발굴해 왔다. 이어 9월 29일 진행된 전체의원 워크숍을 통해 각 안건을 전담할 책임의원 배치까지 최종 마무리했다. 이번 책임의원제 도입은 행정사무감사의 전문성과 몰입도를 대폭 끌어올려 시민 기대에 부응하는 의정 성과를 창출하기 위함이다.서울시 주요 정책의 추진 과정과 성과, 예산집행의 적정성, 시민안전관리 실태 등이 이번 행감의 주요 점검 대상이 될 예정이다. ▲한강버스 사업과 종묘 앞 고층빌딩 논란 등 예산낭비·비리 의혹 ▲신속통합기획과 모아타운 착시효과, 도심공공복합사업 고의 지연 등 주택 공급 부족의 원인 ▲서소문고가 붕괴, GTX-A 철근누락, 연이은 지반침하 등 서울의 안전 관리 문제 등이 대표적이다.한편, 내실 있는 감사를 위해 9월 21일부터 10월 21일까지 한 달간 시민 공익제보를 접수한다. 제보는 전화(2180-7641~7) 또는 이메일(theminjoo_smc@naver.com)로 가능하며, 접수된 내용은 관련 상임위원회에서 심도 있게 검토해 처리 결과를 회신할 방침이다.이상훈 대표의원은 “행정사무감사는 서울시의 주요 정책과 예산이 시민의 삶을 위해 제대로 작동하고 있는지 꼼꼼히 따지고 묻는 가장 중요한 의정활동”이라며 “오세훈표 정책을 제대로 검증해서 훼손된 공공성과 시민가치를 회복하는 행정사무감사로 만들어가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터