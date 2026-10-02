봉양순 서울시의원, 하계이어 공릉까지 스크린 파크골프장 조성 기여로 “두 번째 감사패”

하계 이어 공릉종합사회복지관 스크린 파크골프장 조성에도 힘 보태

생활체육시설 조성 예산 지원 노력 및 활성화 공로 인정받아 감사패 수상

“주민 일상에서 체감할 수 있는 생활복지 꾸준히 챙길 것”

이미지 확대 지난 1일 공릉종합사회복지관에서 열린 스크린 파크골프장 개장식. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 1일 공릉종합사회복지관 스크린 파크골프장 조성에 필요한 예산 지원이 이뤄질 수 있도록 관심을 갖고 노력해 온 공로로 복지관으로부터 감사패를 받은 봉양순 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 공릉복지관 스크린 파크골프장 개장 및 감사패 전달

봉양순 의원, 예산 지원 노력으로 주민 체육공간 확대

날씨 무관 이용 가능, 어르신 생활체육 접근성 강화

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서울시의회 봉양순 의원(노원3, 더불어민주당)이 지난 1일 공릉종합사회복지관 스크린 파크골프장 조성에 필요한 예산 지원이 이뤄질 수 있도록 관심을 갖고 노력해 온 공로로 복지관으로부터 감사패를 받았다.봉 의원은 이날 공릉종합사회복지관에서 열린 스크린 파크골프장 개장식에 참석해 시설 조성 경과와 운영계획을 살펴보고 주민들과 함께 개장을 축하했다.공릉종합사회복지관은 어르신을 포함한 지역주민들이 계절이나 기후에 영향받지 않고 집 가까이에서 생활체육을 즐길 수 있도록 복지관 지하 1층 공간에 스크린 파크골프장을 새롭게 구축했다.봉 의원은 그간 복지관을 이용하는 주민들의 여가 생활과 체육 공간이 대폭 확대되어야 한다는 점에 깊이 공감하며, 스크린 파크골프장 설치 사업에 필요한 관련 예산이 차질 없이 확보될 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 기울여 왔다. 복지관 측은 이 같은 봉 의원의 적극적인 지원과 공로를 높이 평가하여 개장식 현장에서 감사의 마음을 담은 감사패를 직접 전달했다.새롭게 문을 연 스크린 파크골프장은 최소 2명부터 최대 4명까지 이용할 수 있으며, 하루 4타임으로 운영된다. 일반 이용료는 4000원이며, 국민기초생활수급자는 관련 증명서를 제출하면 분기당 12회, 주 1회 무료로 이용할 수 있다.봉양순 의원은 “주민들이 날씨에 구애받지 않고 가까운 곳에서 운동하며 건강과 활력을 챙길 수 있는 공간이 마련돼 뜻깊다”며 “시설이 만들어지기까지 애써주신 복지관 관계자 여러분께 감사드리고, 저 역시 필요한 지원이 이뤄질 수 있도록 힘을 보탠 만큼 감사패를 더욱 뜻깊게 생각한다”고 소회를 밝혔다.류정임 리포터