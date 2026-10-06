위성찬 서울시의원, ‘2026 서울 워터 잡페어’ 참석

행사 기간 확대·참여기업 다변화로 구직자와 기업이 상생하는 장으로 발전 기대

이미지 확대 ‘2026 서울 워터 잡페어’에 참석한 위성찬 의원(오른쪽 세 번째). 서울시의회 제공

세줄 요약 위성찬 의원, 서울 워터 잡페어 현장 방문

물산업 기업·청년 구직자 의견 직접 청취

행사 확대와 상생 채용 플랫폼 정착 강조

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서울시의회 위성찬 의원(국민의힘, 비례)이 지난 9월 30일 양재 aT센터를 찾아 ‘2026 서울 워터 잡페어’ 행사장 구석구석을 둘러보았다. 이 자리에서 위 의원은 현장에 참석한 물산업 관계자들과 청년 구직자들을 만나 다양한 애로사항 및 의견을 경청했다.현장 부스를 둘러본 위 의원은 “이번 박람회는 구인난을 겪는 물산업 기업에는 우수 인재를 만날 기회를, 구직자에게는 생생한 채용 정보와 직무 기회를 제공하는 뜻깊은 자리”라며 “올해 첫 행사를 계기로 향후 행사 기간을 늘리고 참여기업을 확대해, 구직자와 기업 모두가 윈윈(Win-Win)하는 채용 플랫폼으로 정착시켜야 한다”고 강조했다.이어 “물산업은 시민의 생명과 일상을 지탱하는 필수 기반산업이자 미래 성장을 이끌 첨단 산업”이라며 “물산업에 우수한 청년 인재가 지속적으로 유입되고, 그 인재가 다시 산업 경쟁력을 제고하는 선순환 생태계가 구축되길 바란다”고 밝혔다.끝으로 위 의원은 “환경수자원위원회 위원으로서 워터 잡페어가 내실 있게 확대되고, 물산업이 미래 핵심 산업으로 자리매김할 수 있도록 정책적·제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.‘2026 서울 워터 잡페어’는 올해 첫선을 보인 맞춤형 채용박람회로, 현장에는 현대건설과 GS건설, 대우건설 등 주요 대기업을 비롯해 ▲시공·건설 ▲설계·엔지니어링 ▲관망·운영관리 ▲수질·계측·소프트웨어 등 총 8개 분야에서 103개 기업 및 기관이 힘을 모았다.류정임 리포터