최형규 서울시의원, 중랑창업지원센터 착공 축하… “중랑 청년 창업의 든든한 거점 되길”

지하 2층·지상 12층 규모, 총 755억원 투입… 2028년 하반기 준공 목표

“첨단산업 유치의 시작이 창업지원센터… 예산 확보와 지원 꼼꼼히 챙기겠다”

이미지 확대 축사하는 최형규 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 중랑창업지원센터 착공식 참석, 축사 전달

청년 창업과 기업 성장의 거점 기대

신내IC 일대 산업혁신 클러스터 구상

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서울시의회 최형규 의원(더불어민주당, 중랑4)은 지난 1일 신내동 195-3번지 일대에서 진행된 중랑창업지원센터 복합화사업 착공식을 찾아 축사를 전달하며, 지역의 청년들과 창업기업들이 중랑구에서 미래를 설계하고 크게 성장해 나갈 수 있는 실질적인 토대가 되기를 기대한다고 강조했다.중랑창업지원센터 복합화사업은 중랑구와 서울주택도시개발공사(SH)가 공동으로 추진하는 사업으로, 청년 창업가의 기업 성장을 지원하고 투자사와 지역 주민이 함께 소통할 수 있도록 창업 지원 기능과 주민 편의시설을 갖춘 복합시설로 조성된다. 총 755억원을 투입해 지하 2층·지상 12층 규모로 건립하며, 이 가운데 3층부터 12층은 창업기업입주시설로 구성된다. 준공 목표는 2028년 하반기다.최 의원은 축사에서 이 사업의 출발을 언급하며 “박홍근 기획예산처 장관이 국회 국토교통위원회에 있을 때 국비를 확보하면서 본격적으로 시동이 걸린 사업”이라며 “이후 당정이 하나가 되어 성과를 낸 사업”임을 강조했다.서울시와 중랑구는 이 센터를 중심으로 신내IC 일대를 서울 동북권 산업혁신의 핵심 클러스터로 육성할 계획이며, 인근 신내데시앙플렉스·SK V1 센터 등 지식산업센터와 산업 인프라를 공유할 예정이다. 여기에 새우개마을을 비롯한 6호선 차량기지 일대의 개발을 위한 계획용역이 시작되면서 일대의 변화도 본격화되고 있다. 최 의원은 “앞으로 이 일대에 AI, 핀테크, 뷰티를 비롯해 스포츠 테크, 바이오, 스마트 모빌리티 등 중랑의 여건에 맞는 첨단산업이 유치될 것”이라며 “그 시작이 바로 이 창업지원센터”라고 강조했다.최 의원은 “창업지원센터가 우리 지역에 뿌리내릴 수 있도록 서울시의회 기획경제위원회 부위원장으로서 경제실과 협력해 예산 확보와 지원을 꼼꼼히 챙기겠다”며 “중랑의 청년과 사업가들이 새로운 도전을 하고, 좋은 기업들이 성장하며 지역경제에 활력을 더하는 공간으로 자리 잡길 기원한다”고 밝혔다. 이어 “중랑의 발전과 주민의 더 나은 삶을 위해 센터의 성공을 기원한다”고 덧붙였다.류정임 리포터