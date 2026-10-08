서울시의회 주택공간위원회, 스마트라이프위크 현장방문… “미래도시 기술, 시민의 삶으로 연결”

주거환경·도시공간에 접목할 AI·로봇 등 첨단 기술의 현장 적용 가능성 확인

서울시 주거환경 개선·도시공간 조성 사업에 반영할 방안 검토

이미지 확대 위원회 단체 기념촬영. 서울시의회 제공

이미지 확대 SH 부스 청취. 서울시의회 제공

이미지 확대 로봇 시연 및 청취. 서울시의회 제공

이미지 확대 중국대표단과 면담을 가진 서울시의회 주택공간위원회(위원장 박승진). 서울시의회 제공

세줄 요약 스마트라이프위크 2026 현장 방문, 미래기술 점검

AI·자율주행·피지컬 AI 등 전시 직접 확인

주거환경·생활안전 개선 위한 정책 연계 모색

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서울시의회 주택공간위원회(위원장 박승진, 더불어민주당, 중랑구 제3선거구)는 지난 6일 오후 강남구 코엑스에서 열린 ‘스마트라이프위크 2026’ 현장을 방문해 미래도시 기술의 변화와 정책 활용 가능성을 살펴보고, 시민의 주거환경과 생활편의를 높이기 위한 시정 연계 방향을 모색했다.스마트라이프위크는 첨단 기술 전시를 비롯해 국제 포럼과 도시·기업 간 교류 프로그램을 바탕으로 도시 문제를 해결할 기술 및 정책 사례를 공유하는 행사이다. 올해로 3회째를 맞이한 이번 행사는 지난 6일부터 8일까지 코엑스에서 다양한 전시와 국제 포럼, 컨퍼런스 등을 선보인다.이번 방문은 첨단기술이 주거․도시공간과 시민의 일상에 가져올 변화를 확인하고, 주택공간위원회 소관 분야의 정책 검토에 활용하기 위해 마련됐다. 이날 박승진 위원장을 비롯한 박이강, 차인영, 김정애, 노성철, 박계홍, 오중석, 이소라, 정진철, 한기영, 김지훈, 오천진, 이정미 위원들은 현장 관계자들의 설명을 듣고 주요 전시공간을 둘러봤다.위원회는 쇼룸과 혁신관, MIT SCL, 서울AI로봇쇼 등을 연이어 찾아 인공지능(AI) 및 자율주행 택시, 피지컬 AI 등 최첨단 기술의 발전 현황을 직접 체감하였으며, 특히 서울주택도시공사(SH) 부스 현장에서는 창동·상계 서울디지털바이오시티 추진 계획에 대한 상세 안내를 청취했다.이와 함께 시민들의 이동 편의성 향상, 생활 안전 확보, 주거환경 개선 등 일상과 직결된 영역에 첨단 기술을 유기적으로 도입하는 방안을 폭넓게 논의했다. 이어 베이징관으로 자리를 옮긴 위원회는 베이징시 대표단과 회동을 갖고, 대표단 측이 공유한 2027년 AI 관련 국제 행사의 성공적인 개최를 기원하는 한편, 향후 이를 계기로 두 도시 사이의 협력과 교류를 더욱 지속해 나가자는 데 뜻을 모았다.박 위원장은 “AI와 로봇 등 첨단기술이 도시와 시민의 일상을 빠르게 바꾸고 있다”며 “이러한 변화가 시민의 주거환경을 개선하고 더 안전하고 편리한 생활공간을 만드는 데 실질적으로 활용돼야 한다”고 밝혔다.이어 “이번 방문에서 살펴본 기술과 사례를 서울의 주거지와 공공공간에 어떻게 접목할 수 있을지 지속적으로 검토해 나가겠다”며 “사업계획과 예산을 검토하는 과정에서도 시민에게 필요한 기능과 효과를 꼼꼼히 살펴 시정에 반영되도록 하겠다”고 말했다.류정임 리포터