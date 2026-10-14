서울시의회 국민의힘, 개원 100일 맞아 ‘시민제보센터’ 본격 가동

제12대 시의회 출범 100일…“소모적 정치 공세 대신 민생 해결사로 전면 전환”

▲숨은 규제 혁파 ▲동네 위험·불편 119 ▲예산 절감 아이디어 3대 테마 집중 접수

김길영 대표의원 “정쟁 대신 시민 삶 바꾸는 ‘현장·대안 중심 감사’ 만들 것”

이미지 확대 개원 100일 맞아 ‘시민제보센터’ 본격 가동한 서울시의회 국민의힘. 서울시의회 제공

이미지 확대 사진=서울시의회 제공

세줄 요약 개원 100일 맞아 시민제보센터 본격 가동

숨은 규제·안전 위험·예산 혁신 제보 접수

정쟁보다 민생 체감형 감사 대안 제시

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서울시의회 국민의힘(대표의원 김길영)이 제12대 시의회 개원 100일을 맞은 14일 구태의연한 정치 공세에서 벗어나 시민들의 실질적인 삶의 질 향상을 위한 ‘행정사무감사 시민제보센터’를 본격 가동한다고 밝혔다.이번 국민의힘 시민제보센터는 더불어민주당이 최근 한강버스, 세운상가 재개발, GTX 등 주요 서울시 정책 현안을 겨냥해 연일 공세를 펴는 상황에 대응하고, 책임 있는 여당으로서 차별화된 민생 해결 대책을 제시하기 위해 마련됐다.국민의힘은 소모적인 정쟁을 유발하는 이슈 발굴에서 벗어나, 골목길 안전 관리와 불합리한 행정 규제, 공무원의 소극 행정 등 시민들이 일상생활 속에서 피부로 체감하는 불편사항들을 직접 발굴하고 실효성 있는 대안을 마련하는 ‘대안 제시형 감사’에 모든 역량을 집중할 방침이다.특히 이번 센터는 기존의 다소 모호했던 ‘공익제보’라는 틀을 과감히 탈피하여, 누구나 직관적으로 이해하고 쉽게 동참할 수 있도록 엄선된 3대 집중 제보 테마를 새롭게 신설하여 본격적인 운영에 돌입한다.첫째, ‘숨은 규제·행정 부작위 찾기’를 통해 공무원의 관성적인 소극 행정이나 불필요한 인허가 지연, 시대를 역행하는 낡은 조례로 인해 피해를 보는 시민과 소상공인의 목소리를 집중 청취한다.둘째, ‘우리 동네 위험·불편 119’를 운영하여 보행로 펜스 파손, 공사 현장 안전 미비, 포트홀 등 일상 속 안전 위협 요소를 현장 중심으로 선제 점검한다.셋째, ‘예산 절감 ＆ 시민 정책 혁신 아이디어’를 통해 단순한 비판에 그치지 않고 “이 예산은 이렇게 바꾸면 절감된다”는 시민들의 창의적이고 건설적인 제안을 접수받아 이번 감사 질의에 적극 반영할 예정이다.김길영 대표의원은 “제12대 시의회가 개원 100일을 맞이한 만큼, 거창한 정치적 구호보다는 시민이 체감할 수 있는 실질적인 변화와 성과를 보여드려야 할 때”라며 “국민의힘은 시민의 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 현장 확인부터 시정 개선까지 끝까지 책임지는 ‘진짜 일하는 행정사무감사’의 본보기를 보여주겠다”고 강조했다.또한 김 대표의원은 “접수된 제보는 정밀 검토를 거쳐 본감사 질의는 물론, 시정 요구 및 관련 조례 제·개정까지 신속히 이어나갈 것”이라며 “시민 여러분의 적극적인 제보와 관심이 서울시정을 바로 세우는 가장 큰 힘이 된다”고 당부했다.[시민제보 접수 안내]ㆍ접수 기간 : 2026년 10월 14일(수) ~ 11월 13일(금) [한 달간]ㆍ접수 분야①숨은 규제·행정 부작위②우리 동네 위험·불편 119③예산 절감 ＆ 시민 정책 혁신 아이디어ㆍ문의 및 접수서울시의회 국민의힘 교섭단체 대표의원실E-mail: seoulpower2026@gmail.com류정임 리포터