김미주 서울시의원 “구로구 특별조정교부금 67억 8000만원 교부 확정”

구로구 복지·체육시설 건립 및 보행·안전환경 개선 위한 서울시 교부금 확정

“개봉동 종합사회복지관 건립 20억원, 개봉역 북측광장 일제정비 10억 3000만원 등 구로구 현안 해결 기틀 마련”

이미지 확대 질의하는 김미주 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 구로구 특별조정교부금 67억8000만원 확정

복지관·체육센터 건립 예산 40억원 반영

광장·하천·사면 정비로 생활안전 개선

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서울시의회 김미주 의원(더불어민주당, 구로1)에 따르면, 금년 하반기 서울시의 특별조정교부금 배정이 확정됨에 따라 총 67억 8000만원의 예산이 구로구 관내 7개 주요 사업에 투입될 예정이다.이번에 확보된 구로구 특별조정교부금은 지역 주민들의 복지 및 문화 시설 기반을 탄탄히 다지고, 일상 속 보행 환경과 생활 안전을 대폭 개선하기 위한 핵심 현안 사업들에 집중적으로 쓰이게 된다.주요 교부 내역을 살펴보면, 지역 복지·체육 거점 조성을 위해 ▲개봉동 종합사회복지관 건립 20억원, ▲항동 국민체육센터 건립 20억원이 각각 반영됐다.또한 주민 생활 안전 및 보행 환경 개선을 위해 ▲개봉역 북측광장 일제정비 10억 3000만원 ▲거리공원 2구역 재정비 7억 5000만원 ▲시설녹지 위험사면 정비 5억원 ▲안양천 진출입 경사로 정비 3억원 ▲도림천 보행로 정비(노후조명) 2억원이 각각 확정됐다.이번 특별조정교부금 유치로 개봉동 종합사회복지관 건립을 비롯한 지역 주민들의 오랜 염원이 더욱 탄력을 받게 됐으며, 개봉역 광장 개선과 하천변 보행로 정비 사업도 본격적으로 시행될 예정이다. 이로써 구로구 주민들이 누리는 일상 속 안전과 생활 편의성이 한층 더 높아질 것으로 전망된다.김 의원은 “구로구의 발전과 구민 삶의 질 향상을 위해 시급했던 주요 현안 사업들이 서울시와의 적극적인 협의를 통한 재원 확보로 가능하게 됐다”라며 “확정된 특별조정교부금이 차질 없이 집행되어 개봉동 복지관 건립 등 숙원 사업들이 순조롭게 진행될 수 있도록 계속해서 노력하겠다”고 말했다.류정임 리포터