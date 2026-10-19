송순효 서울시의원, 강서구 특별조정교부금 67억 2400만원 확정

“강서구 생활환경 개선과 주민 안전, 지역 발전에 필요한 사업”

“차질 없이 추진될 수 있도록 꼼꼼히 챙길 것”

이미지 확대 송순효 서울시의원

세줄 요약 강서구 특별조정교부금 67억2400만원 확정

통합신청사·생활SOC·공원·보행시설 배분

주민 편의·안전·생활환경 개선 기대

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서울시의회 송순효 의원(더불어민주당, 강서4)은 2026년 하반기 강서구 특별조정교부금으로 총 67억 2400만원이 확정됐다고 밝혔다.이번에 확정된 특별조정교부금은 ▲강서구 통합신청사 건립 35억원 ▲공항동 생활SOC 복합화 사업 20억원 ▲등마루근린공원 조성 6억원 ▲보호구역 노후 보행시설 정비 6억 2400만원 등 총 4개 사업에 투입될 예정이다.강서구 통합신청사 건립 사업에 35억 원을 투입해 주민들이 더욱 편리하게 행정서비스를 이용하고 효율적으로 업무를 처리할 수 있는 기반을 다지게 된다. 이와 함께 공항동 생활SOC 복합화 사업에도 20억원이 확정되어, 인근 주민들이 거주지 가까운 곳에서 다양한 공공 및 편의시설을 누릴 수 있는 지역 인프라가 대폭 확충될 것으로 보인다.주민들의 편안한 휴식처를 마련하기 위한 등마루근린공원 조성 사업에는 6억원이 반영됐다. 이 밖에도 어린이와 어르신 등 교통약자의 안전을 확보하기 위해 보호구역 내 노후 보행시설 정비에 6억 2400억원을 들여 낡은 보행 환경을 개선하고 안전한 통행로를 조성할 방침이다.송 의원은 “이번 특별조정교부금은 강서구민의 생활과 밀접한 사업들에 투입된다는 점에서 의미가 크다”며 “확정된 예산이 계획대로 신속하고 내실 있게 집행돼 주민들이 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 사업 추진 과정을 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.이어 송 의원은 “앞으로도 강서구의 생활환경 개선과 주민 안전, 지역 발전에 필요한 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 현장의 목소리를 지속적으로 듣고 서울시의회 차원에서 필요한 역할을 다하겠다”고 말했다.한편, 특별조정교부금은 공공시설의 신설 및 보수, 재해 대응 등 자치구별 특수한 재정 수요에 대처하기 위해 서울시가 자치구에 지원하는 예산이다. 이는 지역의 시급한 현안을 해결하고 주민들의 쾌적한 생활 환경을 조성하는 데 주로 쓰인다.류정임 리포터