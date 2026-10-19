서울시의회 국민의힘 “정보보안·수사의뢰가 은폐인가… 민주당은 발목잡기 중단하라”

세줄 요약 민주당 한강버스 은폐론 제기에 국민의힘 반박

정보보안·수사의뢰는 정상 절차라는 주장

정쟁 중단과 민생·주택 공급 집중 촉구

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서울시의회 국민의힘은 한강버스 사업을 비롯한 주요 시정 현안을 악의적으로 왜곡하며 근거 없는 흑색선전과 정치공작에 몰두하는 더불어민주당의 행태를 강력히 규탄한다. 특히 민생을 최우선으로 돌봐야 할 시의회에서 무책임한 정쟁과 시정 발목잡기만이 이어지고 있는 점에 깊은 유감을 표하며, 이에 대해 다음과 같이 논평한다.정상적 정보보안과 선제적 수사의뢰가 ‘은폐’인가! 민주당은 ‘괴담 정치’와 시정 발목잡기를 즉각 중단하라서울시의회 더불어민주당이 한강버스 사업을 둘러싸고 또다시 무책임한 흑색선전에 불을 지피고 있다. 정상적인 행정 절차와 시정의 노력을 악의적으로 왜곡하며, 오세훈 시장을 흠집 내기 위한 정쟁의 무대로 시의회를 전락시킨 민주당의 행태에 깊은 유감을 표한다.시의회 민주당이 주장하는 이른바 ‘한강버스 은폐론’은 행정 시스템에 대한 무지와 정략적 왜곡이 결합된 전형적인 정치공작이다.비공개 내부 자료의 무분별한 유출을 막기 위한 서울시의 정당한 정보보안 절차를 ‘범죄적 문서 파기’로 왜곡하고, 한 점 의혹 없는 진상규명을 위해 서울시가 직접 경찰에 정식 수사의뢰를 마치고 적극 협조 중인 엄정한 과정마저 ‘늑장 대응’이라 매도하고 있다.합법적 절차를 거친 보안 조치가 은폐라면, 시의회 민주당의 눈에는 법과 원칙에 따른 모든 정상 행정이 범죄로 보인단 말인가.실체도 없는 의혹에 ‘게이트’와 ‘은폐’라는 자극적인 딱지를 붙여 시정을 흔드는 민주당의 행태는, 과거 선거용 정략적 땔감으로 악용하며 시민 불안과 혼란만 부추겼던 ‘GTX-A 철근 누락 은폐 공세’와 같은 구태정치를 그대로 답습하는 것에 불과하다.한강버스는 출퇴근길 극심한 교통 혼잡으로 고통받는 1,000만 서울시민의 교통 편익을 획기적으로 개선하기 위한 핵심 미래 민생 사업이다. 민주당이 정작 감시해야 할 것은 사업의 정상적 추진과 시민의 안전이지, 있지도 않은 ‘은폐 프레임’을 씌워 시정을 마비시키는 일이 아니다.지금 서울시와 시의회가 온 힘을 다해 챙겨야 할 가장 시급한 과제는 전임 시장과 지난 정권이 남겨놓은 ‘부동산 참사’를 수습하고 시민의 주거 사다리를 복원하는 일이다.박원순 전 시장 시절 무려 389곳의 정비구역을 무리하게 해제하며 43만호에 달하는 주택 공급 씨앗을 초토화했던 민주당이 아니던가. 오늘 국회 국토위 국감에서조차 주택 공급 대책은 팽개친 채 질의의 75%를 한강버스 정치공세로 채우더니, 시의회 민주당마저 이에 발맞춰 시정 흠집 내기에 혈안이 되어 있다.서울특별시의회 국민의힘은 강력히 경고한다.시의회 민주당은 서울시민의 발이 될 한강버스 사업과 민생 주택 정책을 정쟁의 볼모로 삼는 저급한 흑색선전을 즉각 중단하라. 근거 없는 음해와 무분별한 발목잡기를 끝내 멈추지 않는다면, 시민들의 냉엄한 심판과 준엄한 외면을 결코 면치 못할 것이다.2026. 10. 19서울시의회 국민의힘 대변인 최종부류정임 리포터