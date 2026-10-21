김호진 서울시의회 교육위원장, 안산초 찾아 노후 시설 점검 및 간담회 개최

학교 현장 목소리 청취… 학생 안전과 교육활동을 뒷받침하는 쾌적한 학교 환경 조성 모색

‘그린스마트 미래학교’ 사업 철회 이후 노후 시설 개선 과제 현장 점검

이미지 확대 지난 19일 서대문구 홍제동에 위치한 안산초등학교를 방문해 학교 관계자 및 학부모와 간담회를 갖은 김호진 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 학교시설을 점검하며 개선방안을 논의하는 김호진 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 학교시설 현장점검하는 김호진 위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 안산초 방문, 노후 시설 안전 점검

학부모·학교 관계자 간담회 개최

교육청과 개선·후속 조치 논의

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서울시의회 김호진 교육위원장(더불어민주당, 서대문구 제2선거구)은 지난 19일 서대문구 홍제동에 위치한 안산초등학교를 방문해 학교 관계자 및 학부모와 간담회를 갖고, 노후 시설을 점검하며 교육환경 개선 방안을 논의했다.이날 간담회에는 김호진 교육위원장, 송은경 서대문구(서대문구 다선거구)의원을 비롯해, 서울시의회 교육전문위원실, 안산초 교장·교감, 학부모 운영위원장, 서울시서부교육지원청 교육장, 행정지원국장·교육지원국장 등이 참석해 학교 현안과 시설 개선 필요성을 공유했다.1936년 개교한 안산초등학교는 535명의 재학생과 49명의 교직원이 함께 생활하는 공립 교육기관이다. 이곳은 학생들의 감수성을 키우는 1인 1악기 문화예술 프로그램과 학년별 맞춤형 AI·SW 디지털 교육을 통해 미래 역량을 다지는 데 주력하고 있다. 다만, 한때 추진되다 철회된 ‘그린스마트 미래학교’ 계획으로 인해 전면적인 시설 정비가 멈춰 서면서, 주요 노후 시설들을 시급히 보완해야 한다는 목소리가 커지고 있다.김 위원장은 이날 교내 연결 통로와 강당을 비롯해 운동장, 부지 내 산책로 계단 등 학교 구석구석을 꼼꼼히 살피며 시설 전반의 안전관리 실태를 점검했다. 아울러 현장에 동행한 학교 관계자와 학부모들로부터 시설 이용에 따른 실제 고충과 개선을 바라는 목소리를 직접 수렴했다.이어 교육청 관계자들과 필요한 시설 개선 사항 및 후속 조치 방향을 논의했으며 “학교 시설은 학생들의 안전과 교육의 질을 좌우하는 중요한 기반인 만큼, 그린스마트 미래학교 사업 철회 이후 남은 노후 시설 개선 과제가 더 이상 미뤄지지 않도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 밝혔다.이어 “현장에서 청취한 학교와 학부모의 의견이 교육청의 사업과 예산 검토에 반영돼 실질적인 교육환경 개선으로 이어질 수 있도록 적극 살피겠다”고 강조했다.류정임 리포터