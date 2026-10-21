이인식 서울시의원 “서울 지하철 260개 역, 비LED 조명 여전… 노후 조명 개선 시급”

지하철 1~8호선 281개 역 중 260개 역에 비LED 조명 잔존… 성수역 LED 전환율 0.66%에 불과

전기요금 3년 새 819억원→ 1259억원으로 53.7% 증가···대규모 LED 전환 실적은 전무

“리모델링만 기다리는 소극적 관리에서 벗어나 조도·안전·에너지 효율 종합 개선해야”

이미지 확대 이인식 서울시의원

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세줄 요약 서울 지하철 260개 역 비LED 조명 잔존

전기요금 3년 새 53.7% 급등, 교체 지연

노후 조명 교체와 단계적 개선 필요

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서울 지하철 1~8호선 총 281개 역사 중 260곳에 여전히 형광등 같은 비LED 조명이 철거되지 않은 채 남아 있는 것으로 밝혀졌습니다. 최근 3년 사이 전기요금이 50% 이상 급등했음에도 서울교통공사의 대규모 LED 조명 교체 사업은 사실상 멈춰 서 있어, 시급한 노후 조명 개선과 실효성 있는 에너지 효율화 대책 마련이 절실한 시점이다.서울시의회 교통위원회 이인식 의원(더불어민주당, 금천구1)이 서울교통공사로부터 제출받은 자료에 따르면, 전체 조명시설 41만 4830조 중 4만 2324조(10.2%)가 비LED 조명으로 확인됐다. 특히 2호선 성수역의 LED 전환율은 0.66%에 불과했으며, 4호선 서울역 6.40%, 3호선 남부터미널역 10.19%, 2호선 아현역 10.65% 등 주요 역사에서도 시설개선이 더딘 것으로 나타났다.반면 지하철 역사 전기요금은 2022년 819억원에서 2025년 1259억원으로 53.7% 폭증했다. 반면 같은 기간 전력사용량은 5.3% 늘어나는 데 그쳐, 요금 단가 인상에 따른 재정적 압박이 거세진 상황이다. 이에 따라 공사 측의 에너지 절감 노력과 실제 이행 성과를 면밀히 들여다봐야 한다는 목소리가 커지고 있다.서울교통공사는 그간 역사 리모델링 공사와 발을 맞춰 형광등을 교체하겠다는 입장을 고수해 왔으며, 실제로 지난 5년간 대규모 LED 전환 실적은 전무했다. 그러나 설치 기간이 20년을 훌쩍 넘긴 노후 조명만 해도 3만 3698조에 이른다. 게다가 비LED 조명을 모두 바꿀 경우 매년 약 11억원의 전기요금을 아낄 수 있다는 자체 분석까지 나온 만큼, 리모델링 시기만 바라보는 기존의 소극적인 시설 개선 방식을 전면 재검토해야 한다는 비판이 제기된다.이 의원은 “전체 LED 전환율이 89.8%에 달하지만 일부 역사는 1%에도 미치지 못하는 등 역사별 격차가 크다”며 “리모델링 일정만을 기다릴 것이 아니라 노후도와 에너지 효율을 고려한 단계적 개선계획을 마련해야 한다”고 강조했다.이어 “지하철 조명은 에너지 절감뿐 아니라 시민의 안전한 이동환경과 직결되는 기본시설”이라며 “이번 행정사무감사에서 역사별 조도 관리 실태와 노후 조명시설의 안전성, LED 전환사업의 경제성을 면밀히 점검하고 실효성 있는 개선대책을 촉구하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터