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공우석 서울시의원, ‘2026 서울의정발전대상’ 수상

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수정 2026-10-22 09:37
입력 2026-10-22 09:37

“시민 안전과 생활환경 개선을 위한 의정활동에 더욱 힘쓸 것”

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지난 21일 열린 ‘제1회 2026 서울시티대상’ 시상식에서 ‘서울의정발전대상’을 수상한 공우석 의원(오른쪽). 서울시의회 제공
지난 21일 열린 ‘제1회 2026 서울시티대상’ 시상식에서 ‘서울의정발전대상’을 수상한 공우석 의원(오른쪽). 서울시의회 제공


서울시의회 공우석 의원(더불어민주당, 관악1)이 지난 21일 한국프레스센터 20층 프레스클럽에서 개최된 ‘제1회 2026 서울시티대상’ 시상식에서 ‘서울의정발전대상’의 영예를 안았다.

올해 최초 개최된 ‘서울시티대상’은 서울시티포럼＆서울시티대상위원회와 동국대학교 디지털자산센터가 공동 주최하고, 의정신문 서울시티, 공직신문 NDNnews, 소비자신문 컨슈머포스트가 주관 언론으로 참여하는 시상식으로, 올 한 해 각 분야에서 사회 발전에 기여하고 모범을 보인 인물의 공로를 기리기 위해 마련됐다.

주최 측은 공 의원이 시민 안전과 생활환경 개선을 핵심 의정 목표로 삼아 현장의 목소리를 정책에 적극 반영해 온 점을 높이 샀다. 특히 도시 기반 시설 안전망 구축과 철저한 재난 예방을 위해 주요 사업을 꼼꼼히 점검하고 대안을 제시하며, 의회 본연의 견제와 감시 기능을 충실히 해낸 것을 주요 수상 배경으로 설명했다.

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‘제1회 2026 서울시티대상’ 시상식에서 ‘서울의정발전대상’을 수상한 공우석 의원이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공
‘제1회 2026 서울시티대상’ 시상식에서 ‘서울의정발전대상’을 수상한 공우석 의원이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공


이에 공 의원은 “이번 수상은 시민의 목소리에 더욱 귀 기울이고 책임 있는 의정 활동을 펼쳐 달라는 뜻으로 받아들인다”며 “믿음과 성원을 보내주신 주민 여러분께 감사드린다”고 말했다.


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이어 “시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해서는 현장의 문제를 세심하게 살피고 해결 과정까지 지속적으로 점검해야 한다”며 “앞으로도 시민 안전과 지역의 생활환경 개선을 위해 필요한 정책과 예산을 꼼꼼히 살피겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

류정임 리포터
세줄 요약
  • 공우석 서울시의원, 서울의정발전대상 수상
  • 시민 안전·생활환경 개선 의정활동 평가
  • 재난 예방·기반시설 점검 성과 강조
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