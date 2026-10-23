함대건 서울시의원, 청년 사회복지사들과 현장 고충 청취… “현장의 목소리, 정책으로 이어져야”

청년 사회복지사 간담회 공동주최… 임금·고용안정·근무환경 등 현장 의견 청취

“사회복지사들도 한목소리 내야… 현장 소통의 자리 지속적으로 마련할 것”

이미지 확대 지난 22일 서울시사회복지사협회 청년위원회와 함께 ‘청년 사회복지사, 현장에서 정책까지’ 간담회를 공동주최한 함대건 의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 22일 지난 22일 서울시의회 의원회관 제1대회의실에서 열린 ‘청년 사회복지사, 현장에서 정책까지’ 간담회. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 22일 지난 22일 서울시의회 의원회관 제1대회의실에서 열린 ‘청년 사회복지사, 현장에서 정책까지’ 간담회. 서울시의회 제공

이미지 확대 간담회 참석자들과 현장의 목소리를 나누고 있는 함대건 부위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 청년 사회복지사 간담회 공동주최

임금·고용 불안 등 현장 고충 청취

정책 반영과 처우 개선 필요 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 도시안전건설위원회 함대건 부위원장(더불어민주당·비례)이 지난 22일 서울시의회 의원회관 제1대회의실에서 서울시사회복지사협회 청년위원회와 함께 ‘청년 사회복지사, 현장에서 정책까지’ 간담회를 공동주최하고, 청년 사회복지사들의 근무 환경과 처우 개선을 위한 현장의 목소리를 청취했다.이날 간담회에는 함대건 부위원장과 서울시사회복지사협회 관계자를 비롯해 청년위원 및 현직 청년 사회복지사들이 대거 참석했다. 특히 서울시의회 보건복지위원회 소속 강동길, 이병도 의원도 현장을 직접 방문해 청년 사회복지사들을 격려하고 따뜻한 인사를 건넸다.행사는 청년위원회에 대한 소개를 필두로, 현장에서 활동하는 청년 사회복지사들의 생생한 목소리 청취, 주요 정책 및 의정활동 방향에 대한 심도 있는 논의와 질의응답 순으로 짜임새 있게 진행됐다. ‘청년 사회복지사가 바라보는 현장의 이면’을 주제로 열린 자유발언 시간에서는 임금 및 수당 현실화, 계약직과 비정규직의 고용 불안정 해소, 공정한 승진 체계와 경력 개발 방안, 종사자 안전 확보 및 이용자 응대 매뉴얼 마련 등 시급한 현안들이 폭넓게 다뤄졌다.참석한 청년 사회복지사들은 현장에서 직접 부딪히는 실질적인 어려움과 깊은 고민들을 허심탄회하게 털어놓았다. 이어 이들이 흔들림 없이 전문성을 발휘할 수 있도록 실효성 있는 처우 개선과 제도적 지원책 마련이 시급하다는 데 입을 모았다.현장의 의견을 청취한 함 부위원장은 “저 역시 사회복지사로 현장에서 근무했던 만큼 청년 사회복지사들이 겪는 어려움을 누구보다 잘 이해하고 있다”며 “사회복지사는 시민의 가장 가까운 곳에서 돌봄과 복지 서비스를 제공하는 중요한 역할을 맡고 있지만, 여전히 처우와 근무 환경에 대한 관심과 지원이 부족한 현실이 안타깝다”고 말했다.이어진 ‘정책과 의정활동 이야기’에서 함 부위원장은 “청년 사회복지사들이 안정적인 환경에서 전문성을 쌓고 지속적으로 일할 수 있도록 하기 위해서는 현장의 목소리가 정책에 충분히 반영되어야 한다”며 “이를 위해 사회복지사들도 서로 연대하고 한목소리를 내며 현장의 어려움과 개선 과제를 적극적으로 알려 나가는 것이 중요하다”고 강조했다.끝으로 함대건 부위원장은 “오늘 간담회가 현장의 고민을 나누는 데 그치지 않고 실질적인 정책 개선으로 이어지는 출발점이 되기를 바란다”며 “앞으로도 청년 사회복지사들과 직접 만나 의견을 나누는 자리를 지속적으로 마련하고, 현장의 목소리가 서울시 정책에 반영될 수 있도록 서울시의회 차원에서도 함께 노력하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터